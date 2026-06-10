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Bárbara de Regil traerá su exitoso formato ‘Cardio Motivacional’. (Foto: Instagram/@barbaraderegil)
Bárbara de Regil traerá su exitoso formato ‘Cardio Motivacional’. (Foto: Instagram/@barbaraderegil)
Por Redacción EC

La actriz mexicana Bárbara de Regil, reconocida por interpretar a Rosario Tijeras en una de las producciones latinoamericanas más exitosas de Netflix, llegará por primera vez al Perú para participar en un encuentro con sus seguidores el próximo 18 de julio en el Multiespacio Costa 21, en Lima.

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