La actriz mexicana Bárbara de Regil, reconocida por interpretar a Rosario Tijeras en una de las producciones latinoamericanas más exitosas de Netflix, llegará por primera vez al Perú para participar en un encuentro con sus seguidores el próximo 18 de julio en el Multiespacio Costa 21, en Lima.

La visita de la artista coincide con el reciente estreno de la quinta temporada de Rosario Tijeras, serie que la consolidó como una de las figuras más populares de la televisión y el streaming en habla hispana. Desde su lanzamiento en Netflix en 2016, la producción basada en la historia original colombiana se convirtió en un fenómeno de audiencia y en uno de los títulos mexicanos más exitosos de la plataforma.

Bárbara de Regil inició su carrera en la actuación con la telenovela Bajo el alma, pero alcanzó reconocimiento internacional gracias a su interpretación de Rosario, personaje que marcó un punto de inflexión en su trayectoria artística y la posicionó ante audiencias de distintos países.

La protagonista de ‘Rosario Tijeras’ se reencontrará con sus fans peruanos en Costa 21. (Foto: Instagram/@barbaraderegil)

Durante su estadía en Lima, la actriz encabezará la experiencia denominada “Cardio Motivacional”, una actividad creada junto a su esposo y productor Fernando Schoenwald, que combina una rutina de ejercicio con mensajes enfocados en la motivación personal, el bienestar y el amor propio. El formato nació en 2019 y ganó notoriedad internacional durante la pandemia, cuando De Regil comenzó a transmitir sesiones gratuitas a través de redes sociales que llegaron a congregar a decenas de miles de personas.

La expectativa por la llegada de la actriz ya empieza a crecer entre sus seguidores peruanos, quienes tendrán la oportunidad de verla de cerca y participar en una actividad que ha presentado en diversos países.

Las entradas para el evento estarán disponibles desde este 8 de junio a las 11:00 a.m. a través de Teleticket.