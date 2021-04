La actriz Bárbara Mori confesó en una conferencia de prensa que tuvo coronavirus (COVID-19), que no necesitó de oxígeno y sufrió algunas secuelas tras su recuperación.

Mori señaló que tuvo bastante paciencia para recuperarse de la enfermedad. “A mí me dio COVID-19, pero me fue bien. Gracias a Dios no necesité oxígeno. Entonces, eso de que dicen que no existe, yo te puedo decir que a mí me dio”, contó.

Asimismo, la artista uruguaya contó cuáles son los síntomas que tuvo. “Me cuidé, me apapaché y traté de salir adelante. Me tardé dos o tres semanas. Me dio desorientación, muchísimo. Sentía que mi cuerpo estaba aquí, pero mi mente en otra parte”, añadió.

Mori contó que se recuperó siendo ‘amorosa’ con su cuerpo y se preocupó por la cantidad de información falsa que hay sobre la enfermedad.

“El problema y por lo que creo que mis compañeros de pronto dicen que no existe es porque hay demasiada información falsa y siento que toda esta información falsa que hay allá afuera está para crear pánico, para crear miedo”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO

Bárbara Mori habla sobre su retorno a la televisión y el impacto de la pandemia

Bárbara Mori habla sobre su retorno a la televisión y el impacto de la pandemia