Becky G y el emotivo saludo de cumpleaños a su novio

Para Becky G, las redes sociales no solo son un canal para compartir con sus fans, sino para mostrar lo que siente por sus seres queridos. A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de “Mayores” y “Sin Pijama” publicó un conmovedor mensaje dedicado a su pareja, el futbolista Sebastián Lletget.

"Quiero desearles el cumpleaños más feliz. A medida que pasan los años desde que te conocí, tuve la oportunidad de verte crecer. "Inspirador" es una de las muchas palabras que definiría la experiencia de estar a tu lado. Aunque todavía eres muy joven, 27 será un año especial para ti y para el hombre en el que te estás convirtiendo”, escribió Becky G.

“El viaje de autodescubrimiento nunca termina. Realmente estás entrando en tu viaje y me emociona ser parte de ello. Conoces lo incómodo, has vivido lo agotador y has superado muchos desafíos en tus 27 años de vida. Ahora empiezas este nuevo capítulo con más experiencia, más conocimiento, más autoconciencia y más sabiduría. Rezo para que este año te traiga tanta luz, claridad, tranquilidad y, sobre todo, felicidad. Te lo mereces”, añadió en su mensaje.

En tan solo una hora desde su publicación, el mensaje de Becky G ha recogido más de 239,315 ‘Me gusta’ y miles de comentarios que felicitan a la cantante por su relación con el futbolista.

Cabe señalar que Becky G y Sebastián Lletget están juntos desde hace más de tres años y se han consolidado como una de las relaciones más sólidas de la farándula latina.