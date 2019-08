Becky G: el antes y después de la reina de reggaetón | FOTOS

Antes que Becky G se hiciera famosa a nivel mundial por el single "Mayores" en el 2017, tenía una apariencia diferente y cantaba pop y en inglés. Con el tiempo ha ido modificando su estilo de vestimenta, maquillaje y hasta de género musical.

Rebbeca Marie Gómez G, el verdadero nombre de la cantante, nació en 1997 en California, en una familia de origen mexicano que se mudó a Estados Unidos en busca de un futuro mejor

La intérprete inició su carrera musical muy joven, pero no todos saben que antes de ser la reina del reggaetón, probó suerte con el género pop. En el 2011, compartía un video de ella haciendo el cover de la canción "Lighters" de Eminem y Bruno Mars. A esta versión le fue bien, y luego lanzó el cover de "Die young" de la estrella pop Kesha. Su talento llamó la atención de disqueras y pronto lanzaría sus propias canciones.

En el 2012, lanzó "Turn the Music Up", tema en la que demostraba que además de cantar también rapea.

En el 2013, una joven Becky G (de tan solo 16 años) interpretaba los temas pop con guiños de hip hop "Play It Again", "Can't Stop Dancin" y "Shower".

Fue en el 2017 cuando Becky G dejó el pop y probó con un género que estaba cada vez más de moda: el reggaetón. La joven cambió por completo su look, se cortó el cabello, 'arregló' su dentadura y empezó a utilizar ropa más provocativa.

Desde hace dos años, la joven de 22 se encuentra cosechando éxito tras éxito. Algunas de sus canciones con mayores reproducciones en YouTube y que se escuchan en las emisoras de radio son "La respuesta", "Cuando te besé", "Mayores", "Sin Pijama" y entre otros. En unos días, lanzará "Como no" a su dueto con Akon.