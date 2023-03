Becky G creía que había encontrado al amor de su vida, pero no fue así. Hace unos días Sebastián Lletget fue acusado de infidelidad cuando la usuaria informaba a la cantante desde las redes sociales que el futbolista le había sido desleal.

“Sebastián te engañó conmigo el mes de febrero que estuvo en España con su equipo, tengo muchas pruebas para mostrarte, hasta un video íntimo de Sebastián. No lo puedo publicar, pero te lo puedo hacer ver a ti en privado, escríbeme y verás que no te miento. El único falso y mentiroso es tu novio que te engaña con muchas mujeres más”, fue el mensaje que escribió la muchacha.

Desde ese momento ninguno de los dos se pronunció; sin embargo, hoy, el prometido de Becky G publicó un comunicado en el que reconoce el engaño y le pidió disculpas.

“Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo. Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces”, expresó el jugador del equipo de fútbol FC Dallas.

El deportista se sinceró con sus fans, sus amigos y familia al reconocer los problemas personales que ha sufrido y le han llevado a esta situación.

“He luchado contra traumas personales y una aguda ansiedad creada por mi propia negación, orgullo y malas decisiones”, prosigue.

¿Cómo inició la relación de Becky G y Sebastián Lletget?

Sebastian Lletget, centrocampista del FC Dallas, y Becky G, reconocida cantante estadounidense, se conocieron gracias a la actriz Naomi Scott, con quien Becky compartió roles en la película Power Rangers de 2016.

Jordan Spence, esposo de Naomi, es también un buen amigo de Lletget. Meses después de conocerse, comenzaron a salir y el resto es historia. Actualmente, la pareja lleva 6 años de relación y tres meses de compromiso.

Fue en diciembre de 2022 que Sebastián le entregó a Becky G un anillo de compromiso. A través de redes sociales, el futbolista compartió algunos momentos del romántico instante.