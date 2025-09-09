En medio de la polémica por la publicación de un video íntimo entre Isabella Ladera y Beéle, la defensa legal del cantante salió al frente para aclarar que el intérprete de “Morena” no estuvo implicado en la difusión de las polémicas imágenes. Esta declaración surge luego que la influencer venezolana dejara entrever que el colombiano habría sido el responsable de filtrar el material.

A través de un comunicado, Víctor Mosquera Marín Abogados y DMR Law LLC, equipo legal del cantante, rechazó que Beéle haya estado involucrado en la difusión del video íntimo que protagoniza con la influencer Isabella Ladera.

“Rechazamos de manera categórica la circulación en redes sociales y plataformas digitales de un video íntimo que vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas”, señala el comunicado.

“Es fundamental precisar que Brandon (nombre real de Beéle) no filtró dicho material ni participó en su divulgación. Su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza”, añaden los abogados de Beéle.

Beéle se pronunció a través de un comunicado de sus abogados. (Foto: Captura de IG)

Asimismo, la defensa legal del cantante colombiano anunció que ha iniciado “acciones legales coordinadas en Colombia y en Estados Unidos” para reportar la difusión del video. “Se iniciarán todas las acciones civiles necesarias con base en los resultados de la investigación”, precisó el documento.

Finalmente, los abogados del colombiano señalaron que Beéle “también es víctima de la exposición no consentida de su intimidad”.

Cantante colombiano Beéle

Este comunicado se produce luego que Isabella Ladera dejara entrever, mediante una publicación en sus redes sociales, que Beéle sería el responsable de filtrar el video íntimo, ya que solo ellos dos tenían dicho material.

“Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aún así, nunca dio un paso al frente para protegerme”, escribió Ladera, quien también anunció medidas legales contra los responsables.