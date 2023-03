Belinda se hallaba brindado un divertido show a su público en México, cuando un fan invadió su espacio personal al burlar la valla de seguridad que la separaba de las más de 2 mil personas para las que cantaba.

La cantante pop vestía un look rojo de látex mientras dejaba todo su talento en el escenario realizando potentes coreografías que no tuvo tiempo de darse cuenta que un fanático, cuya identidad se desconoce, había saldado la valla de seguridad para correr hacia ella y abrazarla bruscamente, lo que la asustó y al tratar de safarse, hizo que la lastimara.

MIRA AQUÍ: Belinda estaría en una relación con un importante empresario millonario mexicano

Pese al gran susto que se llevó y los intentos de su equipo de seguridad por retirar al hombre del escenario, Belinda intentó calmarlo diciendo: “Denle esto, por favor con mucho cuidado. Cuidado, es más, quédate ahí y te tomas eso, respiras porque casi te da algo. ¡Me asustaste! Yo también te amo”, expresó la cantante y luego prosiguió con su icónica frase “¿Estas pedito hermoso?”.

La misma Belinda contó lo sucedido en sus redes sociales, afirmando que además del susto, le lastimó la espalda el tener el peso de su seguidor sobre ella.

“En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me lleve. Me duele mucho la espalda”, compartió la cantante.