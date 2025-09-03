La reciente visita de Belinda a Puerto Rico ha generado un gran revuelo en el panorama musical latino, luego de protagonizar un primer encuentro con Bad Bunny que trascendió lo artístico y captó la atención de miles de seguidores. El acercamiento, que tuvo lugar en el Coliseo de Puerto Rico como parte de la residencia del ‘Conejo malo’, fue acompañado por la difusión de una entrañable fotografía del cantante en su niñez, donde aparece con discos de la actriz mexicana, confirmando que era su fan desde pequeño.

En una entrevista concedida al programa ’Hoy’, Belinda relató cómo descubrió esa conexión especial: “ Sí vi esa foto y me encanta. Me encantó el concierto, me encanta que se haya acercado a mí, que hayamos tenido este momento tan divertido porque, además, Puerto Rico es para bailar”, expresó la intérprete. La mexicana reconoció que fue la primera vez que coincidía en persona con Bad Bunny, pese a que ya había notado las múltiples referencias hacia ella en su música.

Una fotografía del cantante Bad Bunny en su niñez, con un aparente disco de “Cómplices al rescate”, telenovela infantil que Belinda protagonizaba. (Foto: Instagram)

Durante el show, Benito Martínez no solo compartió escenario con Belinda, sino que la invitó a la exclusiva zona llamada “La casita”, donde suelen reunirse figuras del espectáculo y el deporte como Ricky Martin, LeBron James o Penélope Cruz. Allí, mientras interpretaba Perro Negro, el artista se acercó a la mexicana y le cantó en directo, provocando la ovación del público y una interacción que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El gesto no pasó desapercibido para los fanáticos. Imágenes compartidas en Instagram y X muestran a Belinda bailando con entusiasmo junto a otros invitados, mientras Bad Bunny parecía visiblemente nervioso por la intensidad del momento. Para muchos usuarios, la escena demostró una complicidad genuina entre ambos artistas, más allá de las menciones en las letras.

Cabe recordar que la admiración del reguetonero por la cantante no es nueva. Desde 2018, Bad Bunny ha incorporado referencias a Belinda en diferentes composiciones, entre ellas ‘Dime si te acuerdas’, 'BELLAKEO’ y ‘Perro Negro’.

El primer encuentro entre ambos se volvió viral en redes sociales por la complicidad mostrada sobre el escenario. (Foto: Instagram)

Belinda, por su parte, ha respondido a estas menciones con guiños musicales. En 2024, lanzó el corrido tumbado La Cuadrada junto a Tito Double P, donde incluyó la línea: “Te traigo enchula’o, como diría Benito”. Esta interacción artística ha reforzado la narrativa de admiración mutua entre ambos intérpretes, alimentando el interés del público.

Aunque las imágenes de Puerto Rico despertaron especulaciones sobre una relación más cercana, Belinda aclaró que todo se limita al ámbito profesional: “Es divertido porque nunca nos hemos conocido” , dijo en una entrevista para el podcast de Zach Sang en julio de 2025. Sin embargo, la cantante dejó abierta la posibilidad de futuras colaboraciones musicales, mientras continúa trabajando en nuevos proyectos que, según adelantó, incluyen una canción con dos amigas artistas.