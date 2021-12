Christian Nodal y Belinda conmovieron a sus seguidores luego que fueran captados en vísperas de Navidad entregando juguetes a niños inmigrantes y de bajos recursos en California, Estados Unidos.

“A mis papás se les complicaba mucho regalarme las cosas que yo quería, pero siempre hacían lo posible. A mí tía Martina siempre nos regalaba las cosas bonitas, entonces para mí es repartir del amor que me ha dado la vida”, explicó Nodal ante las cámaras de “Despierta América”.

“Belinda te vi súper emocionada, hubo un niño que te sacó las lágrimas. Cuéntame, ¿Qué pasó?”, cuestionó el reportero a Belinda.

Ante la consulta, la cantante y actriz explicó por qué no pudo evitar conmoverse al entregarle un obsequio al pequeño. “Yo soy muy sensible y soy muy detallista, de repente me fije que un niño como que estaba con pena, que se iba y quería como llorar, entonces lo agarré y le dije que escogiera los regalitos. A mí me da mucho amor estar aquí, soy muy sensible desde muy chiquita, con los niños, a la felicidad de ellos”, dijo emocionada la actriz.

La asistencia de la pareja a este evento benéfico, así como el hecho de que estuvieran compartiendo con los niños, fue aplaudido por sus fans, quienes se mostraron orgullosos del comportamiento de los cantantes.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Luz sin gravedad” compartió imágenes de la actividad con los pequeños que se mostraron muy contentos por los regalos.

“Por esto soy feliz, estoy muy contenta de haber compartido este momento y darles un poquito de amor y felicidad”, escribió la artista. Su publicación suma más de 300 mil reproducciones y un sinfín de comentarios.

