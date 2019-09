Bella y Gigi Hadid lamentan la muerte de su abuela con conmovedores mensajes en Instagram

Gigi y Bella Hadid compartieron la lamentable noticia que su abuela, Ans van den Herik, falleció a los 78 años después de luchar contra el cáncer.

Las modelos usaron sus respectivas cuentas de Instagram para escribir emotivos mensajes de despedida a la matriarca de su familia.

“Nuestra hermosa Oma ha sido enterrada en paz. Finalmente capaz de estar sin dolor. Mi espíritu animal, ídolo, gemelo. Estoy muy agradecida por la columna vertebral construida por ella y por dar a luz a mi mejor amiga y todo@yolanda.hadid. Ella me enseñó mucho sobre la fuerza, el humor, la gracia, la actitud, el amor. No puedo pensar en no poder abrazarla nunca más. Pero me gusta pensar que ella está volando alto con nuestra Opa, feliz, en el cielo. Te sentimos a nuestro alrededor. Descansa en paz Reina VDH”, escribió Bella Hadid.

Mientras que Gigi Hadid dijo: “NUESTRA REIN ÁNGEL luchó contra el cáncer seis veces en su vida con coraje, fuerza y gracia siendo la mejor madre y abuela. Ella es una guía honorable que llevaremos con nosotros para siempre. Te amamos más que a las palabras, nuestra hermosa y maravillosa Oma”.

Las hermanas compartieron los mensajes acompañados de fotografías inéditas junto a su abuela. Sus fanáticos se conmovieron y no dudaron en dejarles mensajes de fortaleza a Gigi y Bella.