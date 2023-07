La actriz Bella Ramsey de 19 años, conocida por interpretar a Ellie en la serie “The Last of Us” de HBO, contó en una entrevista para Vanity Fair la forma en que su vida íntima cambió al protagonizar la serie junto con Pedro Pascal y la presión social que recibió al integrar el elenco de “Game of Thrones” (GOT).

Al respecto de su participación en GOT, la intérprete indicó que: “Fue raro, de no tener amigos en el colegio a que todo el mundo quisiera mi amistad. Creo que pensaban que me comporté como una diva al no contar nada. Pero tenía miedo. Había firmado acuerdos de confidencialidad”.

¿Cómo reaccionó Bella Ramsey al recibir la propuesta de “The Last of Us”?

Por otro lado, contó que al recibir la propuesta de encarnar a Ellie en The Last of Us, ella no tenía mucha información del proyecto, pero que al conocer que era el primer videojuego en presentar un beso entre dos mujeres se interesó.

“Aunque enseguida me di cuenta del impacto que tuvo (la serie). Había oído hablar de él porque decían que era el primer videojuego en el que se veía un beso lésbico. Pensé: ‘Oh, eso es interesante”, dijo.

Bella Ramsey sobre la segunda temporada de “The Last of Us”

Bella Ramsey, nacida en Nottingham, Inglaterra, reveló también algunos detalles de la segunda temporada de The Last of Us. De acuerdo con la actriz, la nueva entrega tendrá una intención ‘más oscura’.

“Es más oscura. Es realmente una historia sobre la venganza y una continuación de la primera temporada sobre los peligros del amor incondicional”, narró Ramsey.

Sobre la carrera artística de Ramsey

La actriz británica, Bella Ramsey comentó también que actualmente puede elegir qué personaje desea interpretar. Sin embargo, se muestra receptiva ante propuestas nuevas que reten su talento.

“Quiero personajes complejos, gente real, pero nunca tengo en mente cosas concretas. Si llega un guion, de repente, entonces, diré: ‘Oh, sí, es a quien quería interpretar, ¡no sabía lo que me estaba perdiendo!’. Es una sensación instintiva, una reacción visceral. Como actuar”, indicó.

Bella Ramsey nominada al premio Emmy 2023

Por otro lado, Bella Ramsey ha sido nominada al premio Emmy del 2023 en la categoría de ‘Mejor protagonista femenino de serie dramática’ por su participación en The Last of Us.