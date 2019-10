Beto Cuevas reconoció que sus infidelidades acabaron con la relación sentimental que lo unió a Estela Mora, su esposa y madre de su hijo. El artista chileno dio detalles de la separación.

En declaraciones al programa de entrevistas “Sin Parche”, el exintegrante de La Ley dijo que pese a que siempre trató de ser discreto con sus encuentros con otras mujeres, su esposa -finalmente- se enteró y tomó la drástica decisión de ponerle fin a la relación.

"Cuando eres el cantante famoso, el rockstar, evidentemente la tentación está ahí. Siempre hay mujeres lindas que se te acercan, es relativamente fácil poder seducirlas, o que ellas mismas te seduzcan. Y de ahí, el paso a tener intimidad con ellas, es sencillo”, dijo el artista de 52 años.

“Pero cada vez que yo hice eso, me sentía mal. Nunca me sentí orgulloso, nunca lo comenté con mis compañeros, siempre fui bastante discreto por respeto a que estaba casado”, añadió.

Señaló, además, que sus deslices amorosos inspiraron “Mentira”, uno de los temas más emblemáticos de La Ley. Dijo que primero escribió en segunda persona, luego en tercera y -finalmente- en primera. "Dije, ‘no puedo ser tan cobarde, tengo que asumir esto en primera persona’, porque eso es justamente lo que va a hacer que la canción la pueda adoptar la gente y la haga suya. De lo contrario va a ser una canción más”, sostuvo el intérprete.

LA VERDAD

Ante los reproches de su esposa, Beto Cuevas confesó sus infidelidades. "Le dije que en muchos casos me había aprovechado de mi condición de estrella del rock. Le dije, sin entrar en detalles, que había tenido experiencias y que nunca me había sentido bien, lo que no ayudó tampoco a la revelación. Pero era mi verdad. Evidentemente, después de eso, me mandó a la cresta y nos separamos”, sostuvo.