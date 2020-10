Billie Eilish se convirtió en el centro de atención en las redes sociales luego que distintos medios estadounidenses difundieron fotografías de la cantante con ropa ceñida, look que sorprendió a sus miles de seguidores porque la celebridad siempre tiene apariciones públicas con outfits holgados.

Ante esta situación, la intérprete de 18 años decidió recurrir a su cuenta oficial de Instagram para responder a quienes se preocupan por su aspecto.

A través de un historial de Instagram, la cantante de “Lovely” escribió un mensaje de reflexión para normalizar los “cuerpos reales”.

“Can we normalize real bodies? (¿Podemos normalizar cuerpos reales?)”, expresó la celebridad en su red social.

Billie Eilish responde a sus detractores. (Foto: @billieeilish)

Las imágenes en mención fueron registradas por el medio Daily Mail cuando la celebridad estaba saliendo de compras en una tienda de Los Ángeles. Ella lucía un conjunto beige, cuya parte delantera puso al descubierto la silueta de la estrella.

“Billie Eilish aparece sin su ropa holgada de marca registrada mientras sale con un atuendo inusualmente informal en Los Ángeles”, tituló el medio.

No es la primera vez que Billie Eilish se pronuncia sobre el llamado ‘body shaming’, que consiste en criticar a las personas por el cómo se ven. “No es lo que querías...Si llevo ropa cómoda, no soy una mujer. Si me quito estas capas, soy una p*. A pesar de que nunca han visto mi cuerpo, lo tocas y me juzgas por él. ¿Por qué?”, contó la artista en un cortometraje que lanzó a inicios de año titulado “Not my responsability”.

