La cantante Billie Elish habló este jueves para la revista Daze sobre su experiencia con el público que la ha criticado por su estilo de vestirse luego de compartir videos de sus vacaciones.

Como se recuerda, la intéreprete de “Wish you were gay” acostumbra a vestir trajes holgados y en enero viajó a Hawai para unas vacaciones. Es ahí donde se animó a publicar alunas imágenes en bikini en su cuenta de Instagram. El hecho no paso por alto por los ‘haters’.

La cantante afirmó que recibió muchas reacciones negativas por mostrar estas imágenes. “Hubo comentarios como ‘ya no me gusta porque tan pronto como ella cumple 18, es una p***’”, comentó la cantante.

Si bien al inicio intentó dejarlos de lado, dichos comentarios le trajeron problemas al momento de reconocer su imagen. “Hubo un momento en que estaba desnuda y no reconocí mi cuerpo porque no lo había visto en mucho tiempo. A veces lo veía y decía: ¿de quién es ese cuerpo?'”, afirmó.

En la actualidad, Eilish señaló que está un poco a gusto con su cuerpo y seguirá fiel a su estilo. “Si un día en el que pienso: ‘sabes qué, me siento cómodo con mi vientre en este momento y quiero mostrarlo’, debería poder hacerlo”, finalizó la cantante.

