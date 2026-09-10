El cantante estadounidense Billy Joel confirmó que su memoria y equilibrio mejoraron tras someterse a una exitosa cirugía cerebral para tratar los síntomas de la hidrocefalia normotensiva que le diagnosticaron en 2025.

El artista de 77 años explicó en su canal de la plataforma SiriusXM que antes de la intervención médica registraba problemas severos de movilidad y mareos constantes.

Billy Joel.

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“No tenía buen equilibrio y sentía como si estuviera balanceándome en un barco” , relató el autor de éxitos como ‘Piano Man’ y ‘Uptown Girl’, detallando los efectos de esta afección caracterizada por la acumulación de líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo.

Ante el avance de los síntomas, empeorados por el alto volumen de los conciertos, los médicos le recomendaron una cirugía a la que al principio se oponía.

“Me implantaron una derivación cerebral y, la verdad, mejoré bastante. Mi memoria mejoró, mi equilibrio también, y mi capacidad para desenvolverme mejoró”, afirmó Joel, añadiendo que la música en vivo le provocaba un impacto similar a una conmoción cerebral.

William Martin Joel, nombre del artista, quien en 2024 concluyó una década de presentaciones en el Madison Square Garden, llevó calma a su audiencia tras la cirugía. “Quiero que la gente lo sepa y que no se preocupen por mí. Sigo aquí”, concluyó.

*Con información de EFE

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