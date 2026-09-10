Para tranquilidad de sus seguidores, el músico de 77 años confirmó que se encuentra bien tras la cirugía | (Foto: Suzanne Cordeiro / AFP)
Para tranquilidad de sus seguidores, el músico de 77 años confirmó que se encuentra bien tras la cirugía | (Foto: Suzanne Cordeiro / AFP)
Por Redacción EC

El cantante estadounidense Billy Joel confirmó que su memoria y equilibrio mejoraron tras someterse a una exitosa cirugía cerebral para tratar los síntomas de la hidrocefalia normotensiva que le diagnosticaron en 2025.

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