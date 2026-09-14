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Resumen

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Bob Mackie, diseñador que vistió a Madonna, Dolly Parton y Cher, falleció a los 87 años. (Foto: Instagram / @bobmackie)
Bob Mackie, diseñador que vistió a Madonna, Dolly Parton y Cher, falleció a los 87 años. (Foto: Instagram / @bobmackie)
Por Agencia EFE

El diseñador de moda y vestuarista estadounidense Bob Mackie, conocido por los conjuntos de lentejuelas y de gala con los que engalanó a celebridades de la talla de Cher y Diana Ross, falleció a los 87 años, según comunicaron este lunes desde sus redes sociales.

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