El reconocido actor estadounidense Robert Lane Saget, más conocido como Bob Saget, falleció el último domingo 9 de enero en Orlando (Estados Unidos), hasta donde había viajado para realizar una presentación como parte de su gira de monólogos.

El artista de 65 años fue encontrado en su habitación del hotel en el Ritz-Carlton. Las autoridades respondieron a una llamada de emergencia sobre un “hombre inconsciente” en el recinto, señaló la oficina del sheriff del condado de Orange en Florida.

Más allá de su icónico rol en la serie “Full House” como Danny Tanner, Bob Saget también participó en otros proyectos reconocidos como “America’s Funniest Home Videos”, “Entourage” “Dumb And Dumber”, así como narrador en “How I Met Your Mother”. Pero hay algunos aspectos que no se conocían sobre el actor, aquí te contamos cinco de ellos.

Ganó un Oscar

Antes de iniciar una carrera sólida en Hollywood, Saget dirigió un documental en blanco y negro “Through Adam’s Eyes”. Su producción fue reconocida por la Academia y obtuvo un premio Oscar para estudiantes en 1977.

Fue escritor

A lo largo de su vida, el actor también se dedicó a la escritura y publicó obras como “Dirty Daddy: crónicas de un hombre de familia convertido en comediante asqueroso”, “Bob Saget’s Tales from the Crib” and “Zero to Sixty”.

Nominado a un Grammy

Ser actor y escritor no era suficiente para Saget, por lo que también grabó el disco “That’s What I’m Talkin’ About”, por el cual fue nominado a los Premios Grammy por la categoría de Mejor álbum de comedia en 2014.

Niñero en “Full House”

Durante las ocho temporadas de la exitosa serie “Full House”, la hija de Danny Tanner fue interpretada por las gemelas Mary Kate y Ashley Olsen, quienes solo tenían meses de nacidas cuando empezaron a participar de la producción en 1987, por lo que muchas veces su padre en la ficción fue el encargado de cambiarle los pañales.

Esto se conoció en su libro “Dirty Daddy: crónicas de un hombre de familia convertido en comediante asqueroso” donde Saget especificó que “las cámaras estaban rodando y una de las niñas se había hecho, tuvo que ser limpiada o habríamos estado cargando a una niña con un pañal lleno para una escena larga”.

Arrepentido de interpretar a Danny Tanner

Bob Saget admitió que se arrepintió de haber aceptado el papel protagónico de “Full House”; a pesar de que su rol lo llevó a convertirse en toda una celebridad.

“Trabajaba 80 horas a la semana entre ‘Full House’ y ‘America’s Funniest Home Videos’. Me estaba volviendo loco. Sentí que era gracioso, pero no me sentía gracioso en los programas. Pero luego dije: ‘Cállate. Es como el árbol de las donaciones. Tienes suerte y este es un buen trabajo ‘”, contó a Daily Northwestern.

"Full House" (1987) narra todos las aventuras que tendrá que vivir Danny Tanner para poder cuidar a sus pequeñas. (Foto: captura de YouTube)

Era padre de tres niñas

El actor nacido en Pensilvania (Estados Unidos) tuvo tres hijas con su primera esposa Sherry Kramer: Aubrey, Lara Melanie y Jennifer Belle. El matrimonio duró 15 años y terminó separándose en 1997. Casi 20 años después, se casó con Kelly Rizzo.

Para Bob Saget, sus tres hijas eran su mayor adoración. “Son la luz de mi vida. Soy un hombre afortunado porque mis tres hijas son excepcionales. [Son] seres muy elevados, personas muy inteligentes, muy maravillosas y muy brillantes, muy hermosas “, dijo a la revista People en 2016.

