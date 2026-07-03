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Resumen

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Taylor Swift y Travis Kelce celebrarán un gran matrimonio en el emblemático escenario con grandes medidas de seguridad y temperaturas récord. (Foto: AFP)
Taylor Swift y Travis Kelce celebrarán un gran matrimonio en el emblemático escenario con grandes medidas de seguridad y temperaturas récord. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

Taylor Swift y Travis Kelce celebran su boda este viernes en Nueva York y aunque no hay confirmación oficial por parte de la pareja, el goteo de filtraciones permite saber que un enorme jardín será el escenario de la fiesta, que los invitados a la cena de ensayo se llevaron un regalo personalizado y que la seguridad es digna de una cumbre de la ONU.

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