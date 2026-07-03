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Resumen

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La jornada fue organizada como una gran celebración nupcial con etiqueta de gala y alrededor de mil asistentes, según The New York Times | Foto: Archivo GEC
La jornada fue organizada como una gran celebración nupcial con etiqueta de gala y alrededor de mil asistentes, según The New York Times | Foto: Archivo GEC
Por Agencia EFE

Estrellas del deporte, la música y el cine se dieron cita este viernes en el Madison Square Garden de Nueva York para asistir a la boda de la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

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