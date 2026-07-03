Estrellas del deporte, la música y el cine se dieron cita este viernes en el Madison Square Garden de Nueva York para asistir a la boda de la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

Las inmediaciones del estadio ubicado en Manhattan están protegidas por un perímetro de seguridad al que llevaban accediendo toda la tarde vehículos de los que se asomaban famosos, mientras que a otros fueron fotografiados saliendo de sus casas y hoteles, y otros publicaron sus atuendos de gala en redes sociales.

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Entre los deportistas invitados, había numerosos jugadores de fútbol americano, como Chris Jones, Cooper Kupp, Matthew Stafford, George Kittle y Kyle Juszcyk, así como la jugadora de fútbol Abby Wambach.

Cooper Kupp (i) y su esposa Anna Marie Kupp llegan la boda de la cantante Taylor Swift con el jugador de fútbol americano Travis Kelce este viernes, en el Madison Square Garden en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Ángel Colmenares / Angel Colmenares

También asistieron muchos ídolos musicales, como Ed Sheeran, Miranda Lambert, Camila Cabello, Ellie Goulding, Benson Boone, Machine Gun Kelly o Sombr, y otras tantas figuras de Hollywood, como Ethan Hawke, Hugh Grant, Dakota Johnson, Zoe Kravitz, Jason Sudeikis, Julianne Moore o Bradley Cooper.

El actor estadounidense Jason Sudeikis llega al Madison Square Garden, lugar de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, en Nueva York, el 3 de julio de 2026 | (Foto de Kena Betancur / AFP) / KENA BETANCUR

El actor británico Hugh Grant y la productora sueca Anna Elisabet Eberstein llegan al Madison Square Garden, lugar de las celebraciones de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, en Nueva York, el 3 de julio de 2026. (Foto de Kena Betancur / AFP) / KENA BETANCUR

Y no faltaban los amigos cercanos de la autora de ‘All Too Well’, como las modelo Karlie Kloss y Gigi Hadid, la actriz y productora Lena Dunham, las hermanas músicas Haim o el productor musical Jack Antonoff, así como su amiga de la infancia Abigail Anderson.

El actor estadounidense Ethan Hawke llega al Madison Square Garden, señalado como el lugar de las celebraciones de la boda entre la cantante Taylor Swift y el deportista Travis Kelce, en Nueva York, el 3 de julio de 2026. | (Foto de Kena Betancur / AFP) / KENA BETANCUR

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Se espera un cóctel previo a la ceremonia, prevista sobre la pista del emblemático recinto, seguido de una recepción que se prolongará hasta la madrugada, según un memorando interno de la policía difundido por medios locales.

La jornada fue organizada como una gran celebración nupcial con etiqueta de gala y alrededor de mil asistentes, según The New York Times.

Por otra parte, los invitados tienen vetado el uso de los teléfonos celulares, por lo que es poco probable que trasciendan fotografías del evento, señalaron medios locales.

El Madison Square Garden aparece iluminado de color rosa y muestra un letrero que dice “JUST MARRIED” durante la celebración de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York | EFE/EPA/LAURA BRETT / LAURA BRETT

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