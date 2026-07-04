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Resumen

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La pareja formalizó su romance este viernes 3 de julio, durante una muy privada ceremonia en el Madison Square Garden de Nueva York | Foto: Instagram (@taylorswift)
La pareja formalizó su romance este viernes 3 de julio, durante una muy privada ceremonia en el Madison Square Garden de Nueva York | Foto: Instagram (@taylorswift)
Por Agencia EFE

La recreación de un jardín dentro del Madison Square Garden, los votos íntimos, regalos con el monograma T&T, y acuerdos de confidencialidad para los invitados, son algunos de los detalles que han trascendido este sábado sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce celebrada la víspera en Nueva York.

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