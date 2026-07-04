La recreación de un jardín dentro del Madison Square Garden, los votos íntimos, regalos con el monograma T&T, y acuerdos de confidencialidad para los invitados, son algunos de los detalles que han trascendido este sábado sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce celebrada la víspera en Nueva York.

Los presentadores del programa matutino ‘Good Morning America’, Robin Roberts, George Stephanopoulos y Michael Strahan, revelaron su asistencia a la velada y confirmaron que la boda recreó “un jardín dentro del Garden”, que estaba “irreconocible” y que efectivamente contó con la actuación de la icónica cantante Stevie Nicks.

Taylor Swift y Travis Kelce confirman su compromiso con emotiva publicación

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“Es difícil imaginar que un lugar tan grande y una boda con semejantes estrellas pudiera sentirse tan personal y tan íntimo”, dijo Roberts, quien señaló que la pareja escribió “sus propios votos” y que cada uno portaba un “pequeño libro” durante la ceremonia.

El máximo ejecutivo de la cadena de cines AMC, Adam Aron, publicó en X un relato del evento, que luego borró pero fue rápidamente recogido por medios estadounidenses, en el que describía los votos como “largos, entretenidos, personales, encantadores, emocionales, irreverentes y tiernos”.

🚨| Primeras fotos de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en le Madison Square Garden! pic.twitter.com/wS5RMoGpQB — Taylor Swift Perú 🇵🇪 (@TaylorPeru13) July 4, 2026

Probablemente borró el mensaje porque, según reportó la revista Variety, las invitaciones al millar de famosos eran digitales, tenían marca de agua e incluían acuerdos de confidencialidad que les impedían filtrar detalles sobre el enlace.

El Madison Square Garden aparece iluminado de color rosa y muestra un letrero que dice “JUST MARRIED” durante la celebración de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York | EFE/EPA/LAURA BRETT / LAURA BRETT

Esta mañana, medios locales fotografiaron a operarios sacando equipamiento y decoraciones del estadio, incluidos varios muebles en tonos blanco, naranja y verde en los que se podía ver el monograma T&T por los nombres de los ahora esposos: Taylor y Travis.

Mientras, el portal de farándula Page Six publicó un vehículo antiguo siendo trasladado fuera de la sala: un Chevrolet SS de la década de 1970, el mismo que Kelce condujo con Swift en su primera cita, según medios, que llevaba una placa personalizada que decía “JST&TMRD”, una abreviatura de “recién casados” en inglés.

NUEVA YORK (Estados Unidos), 03/07/2026.- Vehículos ingresan a una carpa instalada fuera del Madison Square Garden, antes de la celebración de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York, Estados Unidos, 03 de julio de 2026. (Nueva York) EFE/EPA/OLGA FEDOROVA / OLGA FEDOROVA

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