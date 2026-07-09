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Resumen

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Bonnie Tyler, la legendaria voz de “Total Eclipse of the Heart”, falleció a los 75 años. (Foto: FRANKHOERMANN / SVEN SIMON / AFP)
Bonnie Tyler, la legendaria voz de “Total Eclipse of the Heart”, falleció a los 75 años. (Foto: FRANKHOERMANN / SVEN SIMON / AFP)
Por Agencia EFE

La cantante británica Bonnie Tyler, conocida sobre todo por su éxito “Total Eclipse of the Heart”, ha muerto a los 75 años, según un comunicado en su página web. La compositora falleció “inesperadamente” en un hospital de Portugal, donde recibía tratamiento, informó su familia en la nota.

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