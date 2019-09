Brad Pitt y Angelina Jolie: la última confesión del actor sobre el fin de su relación

El recuerdo de aquella tormentosa separación continúa persiguiendo a Brad Pitt. A tres años del suceso, el actor ─protagonista actual de "Había una vez en Hollywood─ se volvió a pronunciar sobre su divorcio de Angelina Jolie, tras 12 años de relación y 2 de matrimonio.

En entrevista para The New York Times, Brad Pitt recordó lo mejor de su filmografía y no pudo evitar comentar lo difícil que fue retomar su carrera después de separarse de su familia. Aún estaba recuperándose del difícil momento, cuando decidió asumir el protagónico de "Ad Astra"en el 2017.



El director de esta película, James Gray, supo el reto que aquel papel representaba para el actor. "Definitivamente utilizó los estímulos de su vida (...). investigó la esencia del personaje a través de él mismo", declaró.

Al respecto, Brad Pitt admitió que su situación personal influyó en su trabajo. "Tuve asuntos familiares en ese momento", confesó. Al ser consultado acerca si la cinta "Ad Astra" fue una manera de superar la soledad. Él respondió: "Todos llevamos dolor, pena y pérdida. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo ocultándolo, pero está ahí, está en ti. Entonces abres esas cajas".

─LA OSCURA SOMBRA DEL ALCOHOL─

Mucho se dijo de las causas de la separación de Brad Pitt y Angelina Jolie. Sin embargo, la que ambos admitieron fue la adicción al alcohol por parte del actor, quien protagonizó en el 2016 el sonado incidente en el avión privado de la familia al pelear con su hijo a causa de la bebida.

Hoy, Brad Pitt se sincera y afirma que "había llevado las cosas tan lejos como pude, así que eliminé mis privilegios de beber". Tal es así que, después de la solicitud de divorcio, el actor pasó un año y medio en Alcohólicos Anónimos.

Sobre su estadía en Alcohólicos Anónimos, Brad Pitt comentó que su grupo de ayuda ─compuesto en su totalidad por hombres─ lo contuvo. "Tenía a todos estos hombres sentados abiertos y honestos de una manera que nunca había escuchado. Era un espacio seguro donde había poco juicio y, por lo tanto, poco juicio de ti mismo", dijo.

La confianza que logró durante ese tiempo lo fortaleció, haciéndolo capaz de enfrentar nuevos retos con mayor entereza. "Fue realmente liberador solo exponer los lados feos de uno mismo. Hay un gran valor en eso", finalizó.