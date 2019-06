Bradley Cooper e Irina Shyak: ¿Lady Gaga realmente tuvo algo que ver con el fin de la relación?

Bradley Cooper e Irina Shyak sorprendieron a todos sus seguidores al anunciar que habían puesto fin a su historia de amor. La pareja que tiene una hija de 2 años en común se separaron luego de cuatro años de relación y muchos han asegurado que esto sería por la culpa de Lady Gaga, pero ¿esto realmente es así?

Una fuente cercana a la pareja informó que la cantante de ‘Bad Romance’ no tiene nada que ver con el fin de esta relación, sino que los problemas fueron otros como que Bradley e Irina no se llevaban bien desde hace tiempo y parecía que se aferraban a su relación por el bienestar de su pequeña hija de dos años.



A pesar de sus diferencias, decidieron ir juntos a la gala de los Premios Oscar, en febrero pasado, para evitar que la noticia de una posible ruptura eclipse el lanzamiento de “Ha nacido una estrella”. Después de esto, nunca más se les volvió a ver juntos.



Es más, luego de la ceremonia de Los Oscar, la cantante dio una entrevista y explicó por qué la actuación junto a Bradley Cooper emitió esa química y complicidad que tenían.



¿LADY GAGA REALMENTE ES CULPABLE ?

Todos vimos la gran actuación que tuvieron Lady Gaga y Bradley Cooper en la ceremonia de Los Oscar 2019. Desde ese momento se comenzaron a dar muchos rumores sobre una supuesta relación entre los actores y esto se intensificó cuando la cantante acabo su compromiso con Christian Carino.



La intérprete se apresuró a responder a todos sus detractores y aseguró que nunca paso nada romántico con Bradley mientras grababan la película “Ha nacido una estrella”. En una entrevista con Jimmy Kimmel aclaró todo esta situación.



“Antes que nada, creo que las redes sociales se han convertido en el retrete de internet y el modo en que afecta a la cultura pop es abismal. Sí, la gente vio amor y adivina por qué, porque eso es lo que queríamos que vieran. Es una canción de amor y la película es una película de amor […] Cuando cantas canciones de este tipo, es lo que intentas transmitir al público”.



¿CUÁL FUE LA VERDADERA RAZÓN DEL FIN DE LA RELACIÓN DE BRADLEY COOPER E IRINA SHYAK?

Una fuente cercana a la pareja dijo que las cosas entre Bradley Cooper e Irina Shyak ya estaban muy quebradas y no había forma de recuperar la relación.



Es más, el actor apenas terminó la promoción de su película trató, por todos los medios, de recuperar a su familia, pero no lo consiguió y todo empeoró.



Además, aseguró que la modelo rusa se cansó que su pareja le dedicara demasiado tiempo a su trabajo y no a ella ni a su hija.



“Ella quería más de Bradley en todos los sentidos, pero ella no estaba contenta y sintió que él pasaba demasiado tiempo trabajando. [Irina] no sentía que estaba obteniendo el nivel de compromiso que quería y la lucha interminable hizo que su vida fuera insoportable. Son personas muy diferentes y una vez que se dieron cuenta de que era el bebé quien los mantenía unidos, se dio cuenta de que era hora de dejarlo todo”, indicó