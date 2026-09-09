Brando Gallesi se conmovió hasta las lágrimas durante su participación en el programa ‘No aclares que oscureces’, transmitido por el canal Q+ de María Pía Copello, luego de recibir un mensaje de reconocimiento de la conductora Agus Padilla. El actor agradeció las palabras de la también presentadora y aseguró que llevaba tiempo sin sentir que alguien comprendiera su proceso.

El momento ocurrió durante el espacio de streaming conducido por Dafonseka, Suheyn Cipriani y Agus Padilla, al que Gallesi acudió como invitado. Durante la conversación, Padilla destacó el proceso personal del actor y las sensaciones que, según señaló, transmite durante sus intervenciones públicas.

“Lo que el mundo sí necesita es escuchar a más personas como vos. De verdad es muy bueno escucharte, y eso que decís es muy cierto y habla mucho de que sos una persona que pasó por mucho y al fin logró encontrarse” , expresó Padilla.

Tras escucharla, Gallesi no pudo contener el llanto y agradeció directamente el gesto de la conductora. “Me has tocado el corazón, me has hecho llorar incluso. Llevo mucho tiempo no teniendo la oportunidad de que alguien me vea” , manifestó el actor.

Gallesi también se refirió a la sensación de incomprensión que ha experimentado durante los últimos meses, periodo en el que sus publicaciones y su manera de expresarse en redes sociales generaron comentarios y bromas de otras figuras del entretenimiento peruano.

“Hay muchos prejuicios, hay muchos pensamientos y nadie entiende realmente lo que estoy haciendo. Tener la oportunidad de escuchar como que alguien te ve y realmente entiende lo que estás haciendo al cien por ciento es hermoso ”, señaló durante el programa.

Los cuestionamientos a los que hizo referencia Gallesi también fueron abordados por él días antes en el pódcast ‘La Manada’, conducido por Mario Irivarren, Gerardo Pe y Laura Spoya. El viernes 4 de setiembre, el actor acudió al espacio para responder a comentarios previos de los presentadores sobre su comportamiento en redes sociales.

Durante esa conversación, Gallesi cuestionó las declaraciones que Irivarren y Gerardo Pe habían realizado anteriormente, en las que se sugería que sus videos podían responder a un personaje o a un posible problema psiquiátrico.

En aquella oportunidad, el actor también reflexionó sobre los límites del humor en los formatos de entretenimiento. “Yo entiendo que en Perú se ha mantenido el entretenimiento en base al morbo y la risa, en base al chiste, pero creo que hay un límite entre el chiste y lo que realmente debe haber un respeto o tino antes de dar una opinión” , afirmó.

De regreso en ‘No aclares que oscureces’, Padilla respondió a las palabras de Gallesi y sostuvo que otras personas también tendrían una percepción positiva sobre él. “Tenés que quedarte con eso, porque yo estoy segura que no sos la única persona que piensa eso de vos. Hay mucha gente que te escucha y le hace bien escucharte” , expresó la conductora.