Brando Gallesi aprendió a tocar cajón antes de hablar. Acababa de cumplir un año cuando le obsequiaron su primer instrumento musical y su talento artístico afloró. A los cuatro años de edad debutó en TV como parte del jurado de una secuencia del programa “Habacilar”, y a los 7 consiguió su primer rol actoral en la serie “Eva Ayllón”. Brilló en el musical Billy Elliot y los críticos destacaron su rol en “Django, en el nombre del hijo”. El actor y músico de 17 años tiene grandes metas. Aspira a convertirse en el primer actor peruano en conseguir un Oscar. A continuación su historia de éxito:

“Tenía un año de edad cuando me senté por primera vez en un cajón que me regaló mi tío, y empecé a darle golpes. A los dos años y medio ya cantaba y tocaba, era bastante desenvuelto, también me gustaba bailar y hablar. Mi primer trabajo en televisión fue a los cuatro años, como jurado de “Pequeños Angelitos”, una secuencia de “Habacilar”", recuerda Gallesi.

-¿Cómo llegaste a la televisión?

Tenía cuatro años cuando mi papá me llevó al cásting del programa “Habacilar”, había una cola inmensa, pero como era bebito un policía me metió ‘caleta’. Una vez adentro, toqué cajón e interpreté “Y se llama Perú”, elegí ese tema porque toda mi familia hace música criolla. Por suerte quedé, me eligieron.

-Empezaste cantando, luego diste el salto a la actuación. ¿A qué edad obtienes tu primer papel?

Tenía siete años, fue en la miniserie “Eva Ayllón” con un papel pequeño. Luego estuve en “Ana Cristina”, con Karina Jordán, Segundo Cernadas, Javier Valdez, Gisela Ponce de León y otros grandes actores. En la producción de ATV aprendí un montón, mi personaje era como el cabecilla de todos los chicos, fueron como nueve meses de grabación intensa. He tenido mucha suerte, no he estudiado actuación, pero como soy disciplinado he logrado cosas importantes.

-¿Cuál ha sido el personaje más complejo que has hecho?

Una de las cosas más grandes fue la que hice el 2018: “Billy Elliot", una obra gigantesca. Si me hubiesen entregado ese papel dos años antes, posiblemente no lo hubiese podido hacer, pues siendo tan ‘chibolo’ tenía que llevar el peso de toda una obra: actuaba, cantaba y bailaba. Ese personaje llegó a mi vida en el momento justo.

-Un musical intenso y con un mensaje potente. ¿Qué fue lo más difícil del papel?

Bailar ballet me costó mucho aprender, fue súper difícil, después del primer ensayo quedé con dolores musculares, pues lo mío era el fútbol, tenía el biotipo para eso, incluso recibí propuestas para jugar profesionalmente.

-¿Dejaste el fútbol por la actuación?

Cuando jugaba ya actuaba, fue al contrario, en algún momento evalué la posibilidad de dejar la actuación por el fútbol. Me propusieron jugar en Cantolao y cuando era chiquito me becaron en Universitario de Deportes. He podido llegar a ser un gran futbolista, pero no me arrepiento de haberme inclinado por la actuación porque me ha dado grandes satisfacciones.

-¿Qué satisfacciones te ha dado?

Trabajar con Marco Zunino, por ejemplo. Lo admiro, siempre ha sido mi referente en actuación, hemos compartido roles en la obra “El chico de Oz", es un actorazo, el brother es único, cuando entra en escena todos lo miran, es imponente. Y ahora puedo decir que es mi amigo, fue a mi casa por mi cumpleaños y estuvo conmigo en mi unipersonal. Es una gran persona.

-¿En algún momento sentiste que la fama te desestabilizó?

Han habidos momentos, sobre todo cuando era más chico; pero mis padres siempre han estado conmigo, guiándome y aconsejándome para no perder el rumbo. Siempre digo que a los chicos hay que permitirles elegir, que prueben de todo un poco para que luego puedan tomar buenas decisiones. Hay que dejarlos experimentar.

-¿En qué inviertes el dinero que ganas actuando?

Mis papás toda la vida me han inculcado el ahorro, mi dinero lo pusieron en una cuenta para tener una base económica cuando vaya a la universidad. Si no hubiese tenido el apoyo de mis papás no sé qué hubiera hecho con mi plata y mi vida.

-"Dos hermanas" marcará tu retorno a la TV luego de cuatro años. ¿Qué papel tendrás?

Soy Bryan, el hermano del personaje de Erick Elera, es un papel interesante, protagónico.

-¿Qué metas tienes como artista?

Quiero estudiar cinematografía y especializarme en dirección de cine, quiero dirigir, cuando leo guiones o libros me formo en mi cabeza planos alucinantes. Quiero ser el primer peruano en ganar un Oscar para tener voz y mostrar el talento que hay en nuestro país.

FOTOS AL ACTOR PERUANO, BRANDO GALLESI

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR