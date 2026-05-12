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Gallesi explicó que su situación actual es producto de una falta de educación financiera durante sus años de mayor éxito económico | Foto: TikTok (Captura) / Composición EC
Gallesi explicó que su situación actual es producto de una falta de educación financiera durante sus años de mayor éxito económico | Foto: TikTok (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

El actor Brando Gallesi publicó un video en TikTok solicitando donaciones, pues aseguró que, debido problemas financieros, ahora carece de recursos para cubrir sus necesidades básicas y las de su mascota.

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