El actor Brando Gallesi publicó un video en TikTok solicitando donaciones, pues aseguró que, debido problemas financieros, ahora carece de recursos para cubrir sus necesidades básicas y las de su mascota.

Recordado por producciones como “Buscando a Lucas”, "Django: Sangre de mi sangre”y otros, compartió su cuenta bancaria y un código QR, argumentando que sus ahorros se agotaron durante el 2023, periodo en el que decidió alejarse de la actuación.

( Foto: Brando Gallesi / Instagram)

Gallesi, quien emprendió su carrera artística a los tres años, explicó que su situación actual es producto de una falta de educación financiera durante sus años de mayor éxito económico.

En ese sentido, el actor detalló que, a los 19 años, llegó a percibir ingresos mensuales de entre S/ 20 000 y S/ 30 000 soles. Sin embargo, ese capital fue destinado a sostener a su familia durante la pandemia y a mantenerse durante el 2025.

“Es la primera vez en mi vida que hago algo así, pero es lo que toca, se acepta y también se agradece con toda la humildad y sencillez del mundo”, manifestó el artista en su video.

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Asimismo, precisó que no busca vender productos, sino que prefiere recibir apoyo voluntario mientras concreta sus negocios. “Honestamente, no estoy pidiendo mucho ni nada por el estilo. Cada sol cuenta para mí, para darnos de comer para mí y para mi gorda (su mascota)”, sostuvo.

El intérprete señaló que, ante la difícil situación económica de muchos peruanos, optó por ofrecer su contenido gratis y dejar a sus seguidores la decisión de apoyarlo económicamente con un monto voluntario.

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