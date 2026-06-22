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Resumen

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Brando Gallesi aclara que no desapareció. Dice que se detuvo. Que necesitó salirse por un momento del ruido, de las cámaras, de los personajes que ya no lo retaban y de las redes sociales convertidas en una vitrina de publicidad sin corazón. A los 23 años, después de una vida trabajando como actor, decidió mirar hacia adentro y preguntarse quién era realmente fuera de la exposición.

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