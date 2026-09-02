La cantante estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario durante la gira "The Eras Tour" en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, el 18 de octubre de 2024. Taylor Swift presentó solicitudes el 24 de abril de 2026 ante la Oficina de Propiedad Intelectual de Estados Unidos para registrar su voz como marca, una medida similar a la realizada por el actor Matthew McConaughey, en un contexto de auge del contenido generado por IA. La cantante presentó dos grabaciones de sonido ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO). (Foto de CHANDAN KHANNA / AFP) / USO EDITORIAL RESTRINGIDO / PROHIBIDA SU PUBLICACIÓN EN PORTADA O REVISTA
La cantante estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario durante la gira "The Eras Tour" en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, el 18 de octubre de 2024. Taylor Swift presentó solicitudes el 24 de abril de 2026 ante la Oficina de Propiedad Intelectual de Estados Unidos para registrar su voz como marca, una medida similar a la realizada por el actor Matthew McConaughey, en un contexto de auge del contenido generado por IA. La cantante presentó dos grabaciones de sonido ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO). (Foto de CHANDAN KHANNA / AFP) / USO EDITORIAL RESTRINGIDO / PROHIBIDA SU PUBLICACIÓN EN PORTADA O REVISTA
Por Redacción EC

Brasil dio un nuevo paso para reforzar la seguridad en los eventos masivos con la promulgación de dos decretos regulatorios conocidos como la ‘Ley Taylor Swift’, una iniciativa que establece nuevas obligaciones para los organizadores de conciertos y espectáculos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.