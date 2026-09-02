Brasil dio un nuevo paso para reforzar la seguridad en los eventos masivos con la promulgación de dos decretos regulatorios conocidos como la ‘Ley Taylor Swift’, una iniciativa que establece nuevas obligaciones para los organizadores de conciertos y espectáculos.

La normativa surgió tras la muerte de Ana Clara Benevides Machado, una joven de 23 años que falleció durante un concierto de Taylor Swift en Río de Janeiro en noviembre de 2023, en medio de una ola de calor extremo.

Entre las principales medidas, las nuevas reglas establecen que los eventos con una capacidad superior a 1.000 personas deberán ofrecer agua potable gratuita a los asistentes y permitir que el público ingrese con sus propios recipientes.

Agua gratuita y nuevas medidas para los conciertos

Uno de los principales objetivos de la legislación es reforzar las condiciones de seguridad para quienes asisten a grandes espectáculos, especialmente frente a situaciones de temperaturas extremas.

Los organizadores de eventos masivos deberán garantizar el acceso gratuito al agua potable, mientras que los asistentes también podrán ingresar con sus propios recipientes.

La medida busca reducir los riesgos asociados a la deshidratación y al calor durante conciertos y otros espectáculos de gran concurrencia.

Taylor Swift hace historia como la mujer más joven en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores. (Foto: Kena Betancur / AFP)

La ‘Ley Taylor Swift’ también regula la venta de entradas

La normativa brasileña no se limita a las condiciones dentro de los recintos. También introduce medidas contra algunas prácticas relacionadas con la comercialización de entradas.

Los decretos buscan combatir la reventa digital no autorizada y el acaparamiento automatizado de boletos mediante sistemas informáticos.

Además, las nuevas reglas exigen mayor transparencia sobre las tarifas aplicadas en la compra de entradas y prohíben los cobros adicionales cuando el boleto es transferido mediante los mecanismos oficiales.

De esta manera, la legislación pretende proteger tanto la seguridad física de los asistentes como sus derechos como consumidores.

La muerte de Ana Clara Benevides que cambió las reglas

La nueva regulación llega casi tres años después de la muerte de Ana Clara Benevides Machado, quien tenía 23 años cuando asistió a un concierto de Taylor Swift en Río de Janeiro como parte de la gira ‘The Eras Tour’.

La joven sufrió un cuadro de agotamiento térmico y posteriormente un paro cardiorrespiratorio durante el espectáculo, en noviembre de 2023.

Su fallecimiento generó una fuerte reacción entre los seguidores de la cantante y abrió un debate sobre las condiciones de seguridad que deben garantizar los organizadores ante episodios de calor extremo.

El avance de la normativa también fue impulsado por agrupaciones organizadas de seguidores de diferentes artistas. Según informó O Globo, representantes de comunidades de fans de Taylor Swift, BTS, Lady Gaga y Harry Styles estuvieron presentes en Brasilia durante la firma de los decretos por parte del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.