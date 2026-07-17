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Resumen

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Brenda Fricker, recordada actriz de “Mi pobre angelito 2”, falleció a los 81 años. (Foto: 20th Century Fox)
Brenda Fricker, recordada actriz de “Mi pobre angelito 2”, falleció a los 81 años. (Foto: 20th Century Fox)
Por Agencia EFE

La actriz Brenda Fricker, la primera irlandesa que ganó un Oscar, por “Mi pie izquierdo” (My Left Foot: The Story of Christy Brown, 1989), ha fallecido a los 81 años tras una larga enfermedad, informó este viernes su agente, Phil Belfield.

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