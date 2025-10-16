A un mes del emotivo reencuentro con su madre, después de 22 años de separación, la actriz Brenda Matos, reconocida por su papel de Kimberly Torrejón en las nuevas temporadas de "Al fondo hay sitio", compartió detalles del entrañable momento.

Por ello, en declaraciones para "América Espectáculos", Matos reveló que, durante los 20 días que pasó junto a su progenitora, tuvo la oportunidad de conocerla mejor y comprender las razones detrás de algunas situaciones que marcaron su vida.

“Le hice un montón de preguntas y me las aclaró todas. Pude entender el por qué de muchas cosas , dije: ‘Tenía que venir aquí, era necesario’. Nos abrazamos demasiado, lloramos como por 5 días seguidos, no nos soltábamos, pero fue lindo” , agregó.

Según había mencionado antes, la actriz, nacida en Japón, fue llevada a Perú por su padre a los cuatro años, mientras que su madre permaneció en el país asiático por razones laborales, lo que provocó su separación durante más de 20 años.

“La he visto después de 22 años, así que por fin he tenido ese sentimiento de: ‘Wow, así se siente tener una mamá’. Yo no sabía cómo era eso y me sentía demasiado bien” , detalló muy emocionada durante la premier de ‘Alfa y Bravo’.

Actriz interpretó a 'Teresita' por 12 años

Por otro lado, Brenda compartió que su mamá quedó sorprendida al ver su trabajo en 'AFHS’. “Sabía que estaba trabajando como actriz, le mostré algunos capítulos y me dijo: ‘¿Cómo es que tú haces eso?’. Se empezó a reír y le encantó. Le fascinó”, relató.

Actualmente, Brenda Matos también forma parte del elenco de la película peruana "Alfa y Bravo", cuyo estreno está previsto al 16 de octubre.

También reveló su deseo de que su personaje, Kimberly, regrese a "Las Nuevas Lomas" (AFHS). “Creo que sí la quieren de vuelta [a Kimberly en la serie de América TV]”, aseguró.