Brigitte Bardot sale del hospital tras “cirugía leve” y se recupera en casa

Escucha la noticia
Brigitte Bardot sale del hospital tras “cirugía leve” y se recupera en casaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
La legendaria actriz francesa Brigitte Bardot regresó a su casa tras una intervención quirúrgica que requirió su hospitalización en Toulon, en el sur de Francia, informó el viernes su secretaría en un comunicado enviado a AFP.
La otrora icono del cine francés, de 91 años, “fue hospitalizada brevemente en el hospital privado Saint-Jean de Toulon para someterse a una intervención quirúrgica leve que se llevó a cabo de forma satisfactoria”, indicó el texto.
CONOCE MÁS: Woody Allen rinde homenaje a Diane Keaton: “Veía el mundo a través de sus ojos”
“Ahora descansa en su casa, no responderá a ninguna solicitud y agradece a todos que respeten su intimidad y tranquilidad”, añadió la misma fuente.
Bardot también quiso “dar las gracias a todos los que se preocupan por su estado de salud y tranquilizarlos”, así como “agradecer al equipo quirúrgico y a todo el personal que ha velado por su recuperación”.
MÁS INFORMACIÓN: Diane Keaton, actriz de ‘El Padrino’ y ganadora del Óscar por ‘Annie Hall’, muere a los 79 años
B.B., que dejó el cine en los años 1970 para dedicarse a la defensa de los animales, vive entre su famosa residencia de “La Madrague” en Saint-Tropez, en el sur de Francia, y una segunda casa más en en el interior, “La Garrigue”, que alberga animales y una capilla privada.
En mayo, en una entrevista con la cadena BFMTV, afirmó que vivía como “una granjera”, rodeada de sus animales, y que no tenía “ni móvil ni ordenador”.
VIDEO RECOMENDADO:
Contenido sugerido
Contenido GEC