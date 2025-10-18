Brigitte Bardot sale del hospital tras “cirugía leve” y se recupera en casa

La legendaria actriz francesa Brigitte Bardot regresó a su casa tras una intervención quirúrgica que requirió su hospitalización en Toulon, en el sur de Francia, informó el viernes su secretaría en un comunicado enviado a AFP.

La otrora icono del cine francés, de 91 años, “fue hospitalizada brevemente en el hospital privado Saint-Jean de Toulon para someterse a una intervención quirúrgica leve que se llevó a cabo de forma satisfactoria” , indicó el texto.

“Ahora descansa en su casa, no responderá a ninguna solicitud y agradece a todos que respeten su intimidad y tranquilidad”, añadió la misma fuente.

Bardot también quiso “dar las gracias a todos los que se preocupan por su estado de salud y tranquilizarlos”, así como “agradecer al equipo quirúrgico y a todo el personal que ha velado por su recuperación”.

B.B., que dejó el cine en los años 1970 para dedicarse a la defensa de los animales, vive entre su famosa residencia de “La Madrague” en Saint-Tropez, en el sur de Francia, y una segunda casa más en en el interior, “La Garrigue”, que alberga animales y una capilla privada.

En mayo, en una entrevista con la cadena BFMTV, afirmó que vivía como “una granjera”, rodeada de sus animales, y que no tenía “ni móvil ni ordenador”.