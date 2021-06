En medio de la disputa legal por su tutela, la cantante Britney Spears decidió viajar a Maui, isla del archipiélago de las islas Hawái, para disfrutar de unas cortas vacaciones; sin embargo, su estancia no ha sido del todo placentera porque, según dijo, ha sido asediada por los paparazzis.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la princesa del pop criticó que los paparazzi la acosaron durante sus vacaciones e incluso distorsionaron las fotografías que le han tomado para “avergonzarme”.

“Estar aquí en Maui es una locura ahora... ¡los paparazzi saben dónde estoy y realmente no es divertido! Es bastante difícil ir a cualquier parte porque estas caras tontas siguen apareciendo para tomar mi foto... pero no solo toman mi foto... distorsionan mi cuerpo y se meten con la imagen y es vergonzoso”, manifestó.

“Sé que mi cuerpo no es perfecto, pero definitivamente NO me veo como ellos me retratan. Es de mala educación y es cruel, así que paparazzis, amablemente, jod...”, añadió en su mensaje, que estuvo acompañado de un video suyo en bikini.

Como se sabe, la cantante Britney Spears hace algunos días se presentó en una audiencia donde hablo de los traumas a los que se ha enfrentado bajo la tutela legal que tiene desde hace 13 años. Al respecto, diversos personajes del mundo del espectáculo se han pronunciado para respaldarla.

Christina Aguilera, Mariah Carey, Ana Brenda Contreras, Halsey y Eiza González son algunas de las estrellas que han manifestado su apoyo hacia la princesa del pop con mensajes en sus diferentes redes sociales.

