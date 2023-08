Britney Spears decidió romper su silencio tras la separación que afronta con su exesposo, el actor de origen iraní Sam Asghari. En su cuenta de Instagram, la cantante expresó los sentimientos que tiene a causa de su divorcio.

“Seis años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida, pero… ¡No estoy aquí para explicar por qué, porque honestamente no es asunto de nadie!”, comentó la intérprete.

“Pero, no podía soportar más el dolor honestamente. De alguna manera telepática he estado recibiendo tantos mensajes de amigos que derriten mi corazón y les agradezco”, agregó.









¿Cómo fue la separación de Britney Spears con Sam Asghari?

El jueves pasado, Asghari anunciaba su divorcio tras seis años de relación. El 28 de julio, el exesposo de la artista presentó su separación indicando que habían “diferencias irreconciliables” con su pareja.

“Mantendremos el amor y el respeto que tenemos el uno por el otro y le deseo lo mejor siempre. Mierda sucede. Pedir privacidad parece ridículo, así que les pediré a todos, incluidos los medios, que sean amables y considerados”, comunicó Sam.

Como se recuerda, la pareja contrajo matrimonio en junio de 2022 luego de que un Juzgado de Estados Unidos le diera libertad a Britney Spears, que estaba bajo la tutela legal de su padre, James Jamie Spears.

¿Cómo tomó Britney Spears su divorcio?

Aunque en lo primeros días, la cantante Britney Spears no se pronunció, recientemente, la artista indicó que afronta la ruptura con fortaleza. “Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente, pero alguna razón siempre he tenido que esconder mis debilidades”, dijo.

“¡Así que seré tan fuerte como pueda y daré lo mejor de mí! Y de hecho lo estoy haciendo bastante bien. De todos modos, ¡que tengas un buen día y no te olvides de sonreír!”, complementó.