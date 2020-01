La cantante estadounidense Britney Spears ha sorprendido con su primera publicación del año en Instagram, un video en el que aparece practicando yoga en una diminuta ropa de baño que demuestra que a sus 38 años conserva una figura muy bien cuidada.

“En 2020 voy a hacer mucho más acro yoga y lo básico del yoga. Soy una principiante y es un poco difícil dejarlo ir ¡aprender a confiar y dejar que otra persona sostenga tu cuerpo! ¡Tengo muchas cosas que sigo conteniendo, así que tengo que mantener mi cuerpo en movimiento!"

Agregó: "Gracias a Dios por la Madre Naturaleza; realmente no es broma. Me pone sobre la tierra y me ayuda a encontrar mi camino y siempre abre mi mente cuando salgo. Tuve suerte hoy, con este hermoso clima"

Las imágenes de la llamada ‘Princesa del pop’, que fueron tomadas en el patio de su casa, ha superado hasta el más momento los dos millones de reproducción.