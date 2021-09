Jamie Spears fue suspendido de su rol como tutor legal de su hija, la ídolo del pop Britney Spears, poniendo fin al control que tuvo este sobre las finanzas y decisiones legales de su hija por primera vez en 13 años.

Según indicó The New York Times, la jueza Brenda Penny aceptó un pedido del abogado de Britney, Mathew S. Rosengart, de suspender Jamie Spears como tutor legal al opinar que la “situación actual no es sostenible”.

El controversial acuerdo fue decretado en 2008 luego de que Britney atacara a un paparazzi en una estación de gasolina y entregaba a Jamie Spears el control financiero y personal de la cantante. La corte nombró al contador John Zabel como el responsable temporal de las finanzas de la cantante.

La decisión llega después de meses después de que el caso ganara atención internacional con la salida del documental “Framing Britney Spears”, el cual mostraba, entre otras cosas, los problemas que tenía la llamada ‘princesa del pop’ con el control que tenía su padre sobre su vida.

El caso llegó a su punto más álgido en junio de este año, cuando Britney Spears dio un testimonio a la corte donde calificó al acuerdo de “abusivo”, afirmando que ha sido drogada contra su voluntad y que bajo el arreglo no puede quedar embarazada ni casarse. “Quiero mi vida de nuevo, basta ya”, imploró en aquella ocasión la estrella.

En un revés de suertes, la abogada de Jamie Spears, Vivian Lee Thoren, pidió en la misma audiencia que se termine la tutela legal entre su cliente y su hija, en vez de solo suspenderla. Sin embargo, el abogado de la cantante solicitó que les den más tiempo para investigar la conducta de Jamie Spears.

