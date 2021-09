Conforme a los criterios de Saber más

Britney Spears está volando de felicidad. Así aseguró el 29 de septiembre en un post en la red social Instagram donde manifestó su alegría por su primera vez pilotando un avión. Pero para los observadores y múltiples admiradores de la ‘princesa del pop’, su júbilo tenía otro motivo adicional: ese mismo día una jueza de Los Ángeles suspendió a su padre Jamie Spears de la tutela judicial por la cual controlaba su vida personal y finanzas desde hace 13 años, atendiendo por fin a uno de los pedidos más frecuentes de la artista.

Si bien la decisión de la jueza Brenda Penny es temporal, esta abre el camino para que la cantante de 39 años pueda por fin poner fin a la tutoría legal bajo la cual ha estado sometida desde febrero de 2008. ¿Por qué una de las mayores ídolos del mundo se encontró privada de la capacidad de tomar las decisiones más básicas de su vida y qué es lo que se viene a continuación? Aquí te lo explicamos.

¿POR QUÉ BRITNEY ESTÁ EN UNA TUTORÍA LEGAL?

El 2007 fue un año crucial y tormentoso para la vida de Britney Spears. No solo pasaba por un difícil divorcio con el padre de sus hijos, Kevin Federline, sino que también una de sus tías favoritas, Sandra Bridges, falleció tras una batalla contra el cáncer.

Es así que después de una serie de crisis nerviosas públicas, incluyendo una en la que la cantante atacó a un paparazzi con una sombrilla, un juez dictaminó el 1 de febrero del 2008 que su padre, Jamie Spears, recibiera el control financiero y personal sobre su hija.

Si bien el comportamiento errático de la cantante indicaba que esta no se encontraba en un buen estado mental, los detalles de sus dolencias han sido cuidados celosamente por su entorno. Sin embargo, un reciente documental titulado “Britney vs Spears” reveló que el padre de la artista utilizó un diagnóstico de “demencia” como uno de sus argumentos para justificar el imponer una tutela legal sobre ella.

Es así que la opinión médica, que el documental identifica como proveniente del doctor James Edward Spar, considera que Britney “carece de la capacidad de comprender o gestionar sus asuntos financieros sin estar sometida a influencias indebidas.”

Adicionalmente se sabe que la cantante ha estado bajo un régimen de medicación, ya que ella misma se ha quejado del efecto de algunas de las medicinas que ha tenido que consumir y cómo la hacían sentir. Durante su testimonio en junio de este año, Britney se quejó de la vez que la hicieron tomar sales de litio, un medicamento utilizado principalmente para tratar el trastorno bipolar, luego de negarse a realizar un show en Las Vegas.

Es de señalar que su uso de medicamentos no significa que la cantante no pueda tomar control sobre su vida. Así opinó el psiquiatra Charles Sophy a TMZ Live el pasado 28 de septiembre. El especialista reveló que fue contactado por el equipo de Spears hace unos diez meses para diagnosticar si ella había sido sobremedicada y, si bien se negó a realizar el diagnóstico en ese entonces por toda la controversia alrededor de la cantante, Sophy señaló que la cantante está lúcida. “Ella habla con sentido, así que las personas pueden ver que tiene los pies en la realidad”, opinó.

Esta opinión parece apoyada por las múltiples giras, videoclips y apariciones televisivas que ha tenido Britney Spears en los últimos trece años.

¿QUÉ PASARÁ AHORA?

Pero volviendo al 29 de septiembre, la corte no solo suspendió la tutela legal de Jamie Spears, sino que también aceptó el pedido del abogado de Britney, Mathew Rosengart, de otorgar el control temporal de las finanzas de la cantante al contador John Zabel. Este nuevo arreglo durará hasta el 31 de diciembre.

Zabel se une a Jodi Montgomery, una tutora legal licenciada que desde 2019 ha compartido la tutela legal de la cantante y que ahora maneja las cuestiones de su salud. Montgomery también ha expresado su deseo de que la tutoría legal sea disuelta.

La audiencia fue también un extraño revés de suerte, ya que si bien en un inicio la abogada de Jamie Spears, Vivian Lee, era una de las mayores defensoras de la tutoría legal, en esta ocasión pidió que esta sea terminada conclusivamente, en vez de solo suspenderla. Mientras tanto, Rosengart fue el que pidió la suspensión, en un intento de tener más tiempo para investigar lo que su clienta argumenta fueron malos manejos de su patrimonio por parte de su progenitor.

Ahora la fecha del destino será el 12 de noviembre, cuando todas las partes del juicio se junten para discutir el darle fin a la tutoría legal . Debido a que todas las partes han manifestado su deseo para que el acuerdo legal sea disuelto, es muy probable que sus días estén contados. Adicionalmente las partes también se volverán a reunir el 13 de diciembre, aunque en este caso será para negociar los honorarios de varias de las partes y no tiene que ver con el estado de la tutela legal.

BRITNEY SPEARS, RECARGADA

Si todo sigue en su curso, es muy posible que Britney Spears reciba el 2022 como una mujer libre, con completo control sobre su patrimonio (valorizado en US$60 millones) y con la posibilidad de tomar sus propias decisiones médicas. Esto último uno de sus argumentos durante su testimonio para terminar la tutela legal el pasado junio.

“Quiero poder casarme y tener un bebé. Me dijeron que no podía casarme. Tengo un dispositivo intrauterino dentro de mí, pero este supuesto equipo no me deja ir al médico para quitarlo porque no quieren que tenga más hijos. Esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien”, dijo en aquella ocasión.

La persona con la que quiere formar esta familia es ya conocida, el actor y modelo Sam Asghari, su novio de más de cinco años con quien se comprometió el pasado 12 de septiembre.

La decisión del miércoles también podría significar el regreso de Britney Spears a los escenarios, ya que previamente la estrella prometió no realizar más conciertos hasta salir del control de su padre.

¿PROBLEMAS PARA JAMIE?

Quien tiene un futuro más incierto es el propio Jamie Spears, ya que su hija ha expresado en repetidas ocasiones su intención de perseguir consecuencias legales para todos los involucrados en el “abusivo” acuerdo legal.

La cantante ha argumentado en repetidas ocasiones que su padre utilizó el poder que tenía sobre ella para beneficiarse económicamente y abusar de ella, incluyendo obligarla a realizar conciertos contra su voluntad.

La búsqueda de que haya consecuencias legales fue una de las razones por las que su abogado, Rosengart, pidió la suspensión y no la terminación del acuerdo, ya que ahora Jamie Spears podría estar obligado a presentar “evidencia de su corrupción”.

Y si estas revelaciones son como las salidas en el documental del New York Times “Controlling Britney Spears”, en las que se indicó que Jamie Spears tenía aparatos de vigilancia instalados secretamente en el cuarto de Britney para grabar sus conversaciones, Jamie Spears podría tener serios motivos para preocuparse.

