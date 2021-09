Britney Spears sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con Sam Sasghari. El anuncio lo hizo a través de un video que publicó el último domingo en su cuenta en Instagram.

“No puedo creerlo”, es la leyenda que acompaña a la publicación, donde luce un ostentoso anillo de diamantes. Pero, ¿qué se sabe sobre el prometido de la princesa del pop?

Sam Asghari, cuyo verdadero nombre es Hesam Asghari, nació el 4 marzo de 1994 en Teherán (Irán). Él cambió su nombre para que su adaptación al inglés sea más sencilla.

Hace más de diez años, Sam se mudó a Estados Unidos para reencontrarse con su padre y allí decidió convertirse en atleta. Jugó fútbol americano y continuó su carrera como entrenador personal.

Actualmente ejerce ese trabajo, pero también se ha dedicado al modelaje y a la actuación. Es en ese ámbito donde conoció a su ahora prometida Britney Spears, tras aparecer en su videoclip de “Slumber Party”, publicado en noviembre del 2016.

Asimismo, participó en el video musical de la agrupación femenina Fifth Harmony “Work from home”. El iraní ha sido parte de la tercera temporada de la serie “Black Monday”, además ha tenido apariciones en “Hacks” de HBO Max y “The Family business” de BET.

El inicio de la relación

Britney Spears y Sam Asghari se conocieron durante el rodaje del videoclip de “Slumber Party” en 2016. El modelo actuaba como el pretendiente de la princesa del pop y durante la grabación surgió la chispa, ya que tenían que compartir juntos los tiempos de espera en medio de la producción.

Sin embargo, la relación no empezó inmediatamente, ya que, culminando la filmación, cada uno siguió por su lado. Pero lograron volver a reunirse. “Me quedé con su número de teléfono y fue raro; fue como cinco meses después de aquello cuando encontré su número en mi bolso (…) Yo pensé que era super adorable, que ese chico era super adorable. Así que decidí llamarlo”, confesó en el programa de radio de la CBS “Fast in the Morning With Nathan Fast”.

A pesar de que Britney es 13 años mayor que Sam, ambos han sabido mantener su relación. Además, el modelo ha logrado tener una buena relación con los dos hijos que la princesa del pop tuvo con su segundo esposo, el coreógrafo Kevin Federline.

Cabe recordar que el compromiso ocurre después de que el padre de Britney, Jamie Spears, aceptara renunciar a la tutela de la princesa del pop, la cual le impedía tomar decisiones como quedar embarazada y contraer matrimonio.

