Britney Spears está camino a casarse por tercera vez, luego de revelar el 12 de septiembre que se comprometió con su novio de cinco años, el modelo y entrenador personal Sam Asghari.

El compromiso parece ser un nuevo paso por parte de ‘la princesa del pop’ para tomar el control de su vida, después de que su padre, Jamie Spears, aceptó dejar la tutela que le permitía desde 2008 controlar varios aspectos de la vida personal de la cantante de 39 años.

Pero Spears no es novata en el amor y sus múltiples relaciones han sido de interés para la prensa especializada desde que la artista debutó a finales de los 90. Aquí un repaso de sus principales parejas.

JUSTIN TIMBERLAKE

Parecía una pareja salida de un cuento de hadas de Disney, en este caso literalmente. Spears y Justin Timberlake se habían conocido cuando eran participantes del programa “The Mickey Mouse Club” en 1993, pero cuando iniciaron su relación seis años después, sus carreras habían despegado para convertirse ella en una de las mayores figuras del pop y él en un miembro central de la banda juvenil del momento, NSYNC.

Para el 2001, la relación aparentaba estar sólida, con Spears resaltando a The Observer que “su amor era más profundo ahora que cuando eran jóvenes.”

Britney Spears y su novio Justin Timberlake son fotografiados juntos en un partido de la NBA el 10 de febrero del 2002. (Foto: TOM MIHALEK / AFP)

“Hemos pasado tanto juntos y nos conocemos desde que teníamos 12 años. Nos conocemos de adentro para afuera”, agregó.

“Estuve enamorado de ella desde el principio”, admitió por su parte Timberlake a la revista GQ en 2006. “Me quedé prendado de ella desde el momento en que la vi.”

Sin embargo, en 2002 la relación terminó sorpresiva y amargamente. Si bien los artistas no revelaron oficialmente la razón de la separación, poco después del fin Timberlake sacó la canción “Cry Me a River”, cuya temática sobre una mujer infiel se vio como una referencia a Spears. Este mensaje no fue desmentido por el videoclip de la canción, que mostraba a una joven con más que una similitud a la cantante. Años después, Timberlake fue acusado de utilizar el fin de su relación para impulsar su carrera como solista sin importarle el daño que le causaba a su expareja.

En aparente respuesta a “Cry Me a River”, en 2003 la ‘princesa del pop’ sacó la balada “Everytime”, cuya letra pide perdón a alguien a quien le causó sufrimiento.

Pasarían dos décadas para que Timberlake se disculpara por el episodio. “Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y con Janet Jackson, con cada una de ellas en particular, porque me preocupo por estas mujeres y las respeto. Sé que fallé”, admitió a inicios de 2021.

UN MATRIMONIO DE 55 HORAS

Luego de romper con Justin Timberlake en 2002, Britney inició una relación con el coreógrafo Wade Robson, a quien habría conocido durante la producción del videoclip “(You Drive Me) Crazy” en la que él participó. Según rumores nunca confirmados, Robson habría sido la persona con la que la cantante habría sido infiel a Timberlake.

La relación no duró demasiado, y para 2003 la cantante fue relacionada con varios hombres como los actores Jared Leto y Colin Farrell, así como el vocalista de Limp Bizkit, Fred Durst. Pero la verdadera sorpresa ocurrió en enero del 2004, cuando se casó sorpresivamente con su amigo de la infancia Jason Allen Alexander en Las Vegas, Nevada. El matrimonio fue anulado solo 55 horas después, luego que representantes de Britney argumentaron ante un juez que la cantante “carecía de entendimiento de sus acciones, al punto que era incapaz de aceptar el casarse”.

Alexander por su parte describió indicó que la situación ocurrió “solo por el hecho de hacerlo” “Fue una locura, amigo”, dijo a Access Hollywood. “Nos miramos y dijimos: ‘Hagamos algo salvaje, una locura. Vamos a casarnos, sólo por el gusto de hacerlo’”.

VA EN SERIO

Unos meses después de que se anulara su matrimonio con Alexander, Britney Spears conoció a su futuro esposo, el bailarín y rapero Kevin Federline. “La conocí en un club de Hollywood. Nuestros ojos se cruzaron y eso fue. Congeniamos enseguida”, recordó Federline en una entrevista con People en 2008.

Lo que siguió fue un vertiginoso romance que los puso aún más en la mira de los paparazzi, sedientos por más información sobre la superestrella. “Estaba apasionadamente enamorado de ella. Todo parecía correcto. No lo veía como muy rápido o lento.”

La pareja decidió casarse el 18 de septiembre del 2004 en una boda secreta en la casa de Spears en Los Ángeles, una ceremonia tan inesperada que los propios invitados pensaban que solo iban a celebrar el compromiso. El gesto fue más que nada simbólico y legalmente se convirtieron en marido y mujer el 6 de octubre.

El 14 de septiembre de 2005 Kevin y Britney recibieron a su primer hijo, Sean Preston Federline y un año después, el 12 de septiembre de 2006, la cantante dio a luz a su segundo hijo, Jayden James. La relación no duró mucho más tiempo y para noviembre Spears pedía divorcio por diferencias irreconciliables.

Esto solo sería el comienzo de una serie de traumáticos incidentes para la ‘princesa del pop’, que llevaron a que tuviera una crisis de nervios pública que culminó en una noche en la que atacó a un paparazzi con una sombrilla.

Para inicios del 2008, Britney había perdido la custodia de sus hijos y, tras un tiempo retenida en una institución psiquiátrica, una corte ordenó que el padre de la cantante, Jamie Spears, se convirtiera en su tutor legal, tomando control de la mayoría de los aspectos de su vida.

EN BÚSQUEDA DEL AMOR

Tras una breve relación con el fotógrafo Adnan Ghalib, Britney Spears encontró pronto el amor con su entonces representante Jason Trawick. La pareja hizo oficial su relación en los Premios Grammy 2010, cuando caminaron agarrados de la mano por la alfombra roja.

Para diciembre del 2011 la pareja anunció que se comprometían en una fiesta en Las Vegas. Para mayo del siguiente año, Trawick se convirtió en cotutor de Britney, compartiendo el poder sobre la estrella del pop con Jamie Spears.

Pero la aparentemente idílica relación terminó en enero del 2013, cuando ambos anunciaron que anulaban su compromiso, aunque afirmaban su deseo de continuar siendo “grandes amigos”. Tras el fin de la relación, Trawick también renunció a ser tutor de su expareja.

Tras dos breves relaciones con el abogado David Lucado y con el productor Charlie Ebersol, Britney Spears conoció a su actual prometido, Sam Asghari, durante la filmación del videoclip “Slumber Party” en 2016.

“Estaba emocionado de que podía conocer a una de las más grandes artistas de todo los tiempos, tenía mariposas en el estómago”, admitió Asghari en una entrevista a Men’s Health. Armado de valor, el también entrenador personal le dio su número telefónico a Spears, aunque tuvo que esperar bastante tiempo para recibir la llamada.

“Me quedé con su número, y fue muy raro porque como cinco meses después lo encontré en mi bolso”, recordó la cantante en el programa de radio “Fast in the Morning With Nathan Fast”. “Me dije: ‘Es muy guapo. Este tipo es muy guapo’, así que lo llamé. Es una persona muy divertida”.

Desde entonces Asghari se ha presentado públicamente como un sólido apoyo para la estrella pop, en particular durante sus pleitos con Jaimie Spears por la tutela a la que todavía está sometida y a la que ha calificado como una “abuso”.

De hecho, una de las razones por las que la ‘princesa del pop’ luchó tanto por su libertad fue porque bajo el control de su padre, no puede tomar decisiones como quedar embarazada o contraer matrimonio, como lo dijo en un desgarrador testimonio ante una jueza en junio de este año.

“Quiero poder casarme y tener un bebé. Me dijeron que no podía casarme. Tengo un DIU dentro de mí, pero este supuesto equipo no me deja ir al médico para quitarlo porque no quieren que tenga más hijos. Esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien”, afirmó

No es coincidencia entonces que el anuncio del compromiso este 12 de septiembre ocurra solo cinco días después de que Jamie Spears solicitó oficialmente ante una corte el poner fin a su tutela tras trece años.

“No puedo creerlo”, escribió la ‘princesa del pop’ en un mensaje de Instagram que acompaña un video donde muestra su anillo de compromiso. La noticia fue bien recibida por otras celebridades como Paris Hilton, quien le dió la bienvenida al club de las comprometidas. Mientras tanto, la condecorada actriz Octavia Spencer fue más práctica, sugiriendo a la ‘princesa del pop’ firmar un acuerdo prenupcial.

