Britney Spears solicita ampliación de orden de restricción contra su ex representante

Britney Spears respira tranquilidad. Esta semana, la cantante se presentó en la Corte Superior de Los Ángeles junto a su padre para solicitar la ampliación de una orden de restricción contra su ex representante (Sam Lutfi), quien la acosa desde hace una década.

A pesar de que Lutfi calificó de "inconstitucional" el pedido de Spears, Brenda Penny (jueza de la Corte Superior de Los Ángeles) amplió la orden hasta el 13 de junio, fecha en la que se realizará otra audiencia para definir el futuro de la solicitud.

En un documento judicial obtenido por el portal de noticias Entertainment Tonight, Lutfi afirmó que la orden solicitada por Spears, la cual le impide acercarse a la cantante y familia a 200 yardas, es una "restricción inconstitucional".

Recordemos que la intérprete de éxitos como Ooops!... I Did It Again" y "Toxic" presentó la orden de restricción contra Lutfi el 7 de mayo, alegando que sus acciones han causado "traumas mentales graves" al interferir con su vida.

Por su parte, Lutfi afirmó que Spears no tiene pruebas que demuestren que sus mensajes y tweets públicos le podrían haber causado algún tipo de angustia emocional.

En medio de este escándalo, la artista de 37 años también se ha visto involucrada en una polémica relacionada con que "estaría siendo controlada por su equipo". Diversos fanáticos apuntan a que alguien más se está haciendo pasar por Spears a través de sus redes sociales.

Sin embargo, la cantante negó las afirmaciones con un reciente video publicado en su cuenta de Instagram. "Para aquellos que creen que no soy yo quien está publicando mis videos, hice este video ayer, así que están equivocados... Pero espero que les guste", bromeó.