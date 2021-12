Conforme a los criterios de Saber más

Pocas vidas han tenido los altibajos de Britney Spears quien a los 21 años logró colocarse en la cima del mundo musical como la ídolo juvenil más importante del momento, para que menos de una década después cayera estrepitosamente debido a una crisis mental que terminó quitándole el control sobre su vida y carrera hasta hace unos meses. Este 2 de diciembre la ‘princesa del pop’ cumple cuatro décadas en el mundo después de haber pasado el que es quizás el año más importante de su existencia, un 2021 que la hizo el objeto de atención de todo el mundo. Aquí hacemos un recuento.

La chispa

Un documental fue el detonante. Si bien movimientos como Free Britney (Liberen a Britney) se habían establecido poco después del comienzo de la tutela legal en 2008 y la ídolo pop ya había pedido su libertad en repetidas ocasiones a lo largo de los años, fue el documental “Framing Britney Spears”, estrenado el 5 de febrero , el que hizo que los problemas de la cantante entraran con fuerza a la esfera pública.

El documental, producido por el New York Times, disecciona minuciosamente la carrera de la ‘princesa del pop’, destacando la cadena de abusos que sufrió la misma desde sus inicios como una estrella juvenil hasta el colapso mental que llevó a que fuera declarada incapaz de manejar su vida. Pero más importante fue el que puso bajo la lupa la tutela legal que le daba el completo control legal y económico a su progenitor, Jamie Spears, así como los intentos de Britney para terminar este arreglo.

La producción tuvo efectos visibles, con celebridades como Cher, Paris Hilton y Miley Cyrus expresando su apoyo con su colega. Mientras tanto Justin Timberlake, cuya relación con Britney es foco de parte del documental, realizó unas disculpas públicas a su expareja

“Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo”, dijo en Instagram.

Pero el documental no fue del completo agrado de la cantante, quien sintió su intimidad nuevamente violada por el renovado escrutinio. “ No vi el documental, pero lo que vi del mismo me dio vergüenza por el foco que me pusieron. Lloré durante dos semanas y aún sigo llorando ”, escribió la cantante en sus redes sociales.

Por su parte, Jamie Spears declara a la prensa que su hija nunca ha pedido el fin de la tutela legal. El 27 de abril Britney hace una jugada que cambió para siempre su historia al pedir a través de su entonces abogado, Samuel Ingham III, el poder declarar ante la corte directamente.

Recuperando la voz

Alejada de los conciertos desde inicios del 2019, Britney Spears dio su más emotiva aparición en el escenario que fue una corte de Los Ángeles el 23 de junio. En una intervención telefónica que duró aproximadamente 24 minutos a la jueza Brenda Penny, la cantante pidió apasionadamente el fin de la tutela legal a la que se ve sometida.

“Esta tutela está pagando el sueldo de mucha gente. Estoy harta”, afirmó en un momento Britney, antes de realizar declaraciones contundentes como “no soy feliz”, no puedo dormir” y “quiero mi vida de nuevo, basta ya” .

En uno de los momentos más emotivos de la intervención, ‘la princesa del pop’ detalló cómo el control que otros tenían sobre ella se extendía a materias reproductivas: “Tengo un DIU (dispositivo intrauterino) en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé, y mis tutores no me dejan ir al médico para que me lo saque”, afirmó.

Aunque con varios de existencia, el movimiento Free Britney cobró fuerza durante el 2021. En la foto puede verse una manifestación de aficionados de 'la princesa del pop' afuera de la corte de Los Ángeles que manejó su caso. (Foto: EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)

También afirmó que había sido obligada a realizar conciertos contra su voluntad y, en caso de rebelarse, era castigada con nuevos medicamentos que la hacían sentirse drogada. Pero sus revelaciones más chocantes se centraron en torno a su progenitor, sobre quien afirmó “amaba al 100% tener el control para lastimar a su hija”.

“Me gustaría demandar a mi familia y compartir mi historia con el mundo”, añadió.

A pesar del duro testimonio, el pedido de la cantante fue denegado debido a que su entonces abogado, Samuel Ingham III, no realizó oficialmente la petición. Sin embargo, en un triunfo para la artista se le permitió por primera vez contratar a su propio abogado, algo que ella pensaba le era imposible bajo el arreglo de la tutela.

Tomando el control

Julio fue particularmente ocupado para la cantante, comenzando con el primer día del mes, cuando el fondo de inversión Bessemer Trust que junto a Jamie Spears se hacía cargo de su patrimonio, pidió retirarse del arreglo a raíz del testimonio de la artista.

“Como resultado del testimonio de la persona tutelada (Britney Spears) en la audiencia del 23 de junio, el solicitante se ha dado cuenta de que la persona tutelada se opone a la continuación de su tutela y desea terminarla”, explicó la consultora en un documento.

No sería la única entidad que quiso alejarse de la polémica situación. El 5 de julio, Larry Rudolph, quien representó a Britney Spears por 25 años, anunció que dejaba su cargo porque sus “servicios ya no eran necesarios” ya que ‘la princesa del pop’ había expresado su “intención de retirarse oficialmente ”.

La batalla por la liberación de Britney Spears se convirtió en un enfrentamiento entre ella y su padre, Jamie Spears. (Foto: AP Photo/File)

Un día después el abogado de Britney Spears, Samuel Ingham III, también pidió dejar su cargo. El letrado había sido asignado el caso de la cantante por la corte hace 13 años, pero esta labor llegó a su fin luego de que la actriz expresara su deseo de conseguir su propio representante. En una muestra del alejamiento entre Ingham y su clienta, Britney señaló que nunca supo que podía pedir que la tutela legal fuera terminada. “Disculpa por mi ignorancia, pero honestamente no sabía eso”, afirmó.

A su reemplazo la artista contrató el 14 del mismo mes a Mathew S. Rosengart, un exfiscal que había ganado fama representando a artistas de Hollywood, quien el 23 de julio oficialmente peticiona a la corte que Jamie Spears sea retirado de su rol como tutor legal, calificando el arreglo de “tóxico”.

A la par, en una muestra de la creciente atención que generó el caso de Britney Spears, los congresistas Charlie Crist y Nancy Mace dejan de lado la rivalidad entre sus partidos para promover la legislación FREE Act, la cual busca reformar la manera en que se realizan la tutelas legales y facilitan el proceso para terminarlas.

El inicio del fin

Con la opinión pública reclamando la liberación de la cantante, Jamie Spears anunció el 12 de agosto su intención de dejar su rol como tutor legal , aunque sin dar una línea de tiempo . El abogado de la cantante celebró la declaración como una “gran victoria para Britney Spears y un paso para que se haga justicia”.

El siguiente paso fue inesperado, ya que el 7 de septiembre el propio Jamie Spears peticionó oficialmente a la corte terminar con el arreglo de la tutela legal. “Como el señor Spears ha dicho una y otra vez, todo lo que quiere es lo que sea mejor para su hija”, señaló el documento entregado a la corte. “Si la señorita Spears quiere terminar con la tutela legal y cree que puede manejar su propia vida, el señor Spears cree que se le debería dar la oportunidad”.

Britney Spears y Sam Asghari se comprometieron en septiembre del 2021. (Foto: @britneyspears).

En aparente celebración a la noticia, el 12 de septiembre Britney Spears y su novio Sam Asghari anunciaron su compromiso mediante un post en Instagram. Asghari, un modelo y bailarín de origen iraní quien inició una relación con la cantante en 2016, se había convertido en uno de los mayores defensores de la artista en los últimos años y la intención de iniciar una familia se había convertido en uno de los principales motivadores de la cantante para buscar su emancipación.

El compromiso fue recibido gratamente por los seguidores de Britney, mientras que decenas de celebridades, incluyendo Paris Hilton, felicitaron a la feliz pareja, mientras que la actriz Octavia Spencer recomendó - en tono de broma- que firmen un acuerdo prenupcial.

Con el reavivado interés sobre el caso, Netflix lanzó el 22 de septiembre el documental “Britney Vs. Spears”, en el que relata el caso de la tutela. Poco después, el 24 de septiembre, el New York Times estrenó otra producción titulada “Controlling Britney Spears”, la cual ahonda aún más en las medidas que tomaron figuras allegadas a la cantante para mantenerla bajo la tutela legal, incluyendo espiar su teléfono y alejar al personal de confianza de la vida de la artista.

Cinco días después, el 29 del mismo mes, la jueza Brenda Penny suspendió a Jamie Spears como tutor legal de su hija, mientras que el abogado de la cantante, Mathew S. Rosengart, afirma que se investigará al patriarca del clan Spears por abuso.

El final esperado

El verdadero fin de la tutela legal tuvo lugar el 12 de noviembre de este año por decisión de la jueza Brenda Penny.

“A partir de hoy (...) la tutela de la persona y el patrimonio de Britney Spears se da por terminada. Y ésta es la orden del tribunal”, sentenció la magistrada durante la audiencia celebrada en Los Ángeles.

Días después, la cantante agradeció a todos aquellos que la apoyaron en su búsqueda por su libertad, como el movimiento “Free Britney”, afirmando que le “ han salvado la vida ” al llamar atención sobre su caso .

“No estoy aquí para ser una víctima (...) Estoy aquí para defender a personas que tienen discapacidades reales, enfermedades reales. Soy una mujer fuerte, y puedo imaginar lo que el sistema le ha hecho a esta gente”, afirmó en un video de Instagram publicado el 17 de noviembre que ha sido dado de baja. “Tengo esperanza de que mi historia tenga un impacto y hará cambiar las cosas en este sistema corrupto”.

En el post, la cantante también despotrica contra su familia, prometiendo que no se va a callar y que “no se ha olvidado de nada”.

“Al despertarme cada mañana, sigo estupefacta de lo que mi familia y la tutela me han hecho... Es desmoralizador y degradante”, escribió. “Y no hablo de lo que me han hecho pasar por lo que deberían estar en la cárcel... incluida mi madre”.

Desde el fin de la tutela, la actriz ha estado viviendo su mejor vida. Exceptuando una reciente gresca con Cristina Aguilera, la ‘princesa del pop’ se encuentra en medio de planificar su boda con Asghari, así como celebrando el recibir ahora el tratamiento correcto tras el fin de la tutela.

Para su cumpleaños, la actriz viajó a Cabo San Lucas, en México, junto a Asghari, con los novios compartiendo imágenes a bordo del avión en redes sociales. “¡Dios, gracias por poder salir del país!”, escribió Britney. “¡Estoy bendecida!”

