(De izquierda a derecha) David, Victoria, Brooklyn y Nicola Peltz Beckham en un evento.
(De izquierda a derecha) David, Victoria, Brooklyn y Nicola Peltz Beckham en un evento.
Por Redacción EC

Brooklyn Beckham, hijo mayor del exfutbolista David Beckham y de la diseñadora Victoria Beckham, rompió su silencio sobre el distanciamiento que mantiene con su familia desde que contrajo matrimonio con la actriz Nicola Peltz Beckham.

Brooklyn Beckham acusa a sus padres David y Victoria de irrespetar a su esposa: “Queremos paz”
Famosos

Brooklyn Beckham acusa a sus padres David y Victoria de irrespetar a su esposa: “Queremos paz”

“Estoy en un momento un poco complicado. Debo seguir unos tratamientos”: Magaly Solier reaparece con identidad y memoria en “Killapa Wawan”
Historias

“Estoy en un momento un poco complicado. Debo seguir unos tratamientos”: Magaly Solier reaparece con identidad y memoria en “Killapa Wawan”

“Valiente pese al miedo”: Christian Thorsen y su optimista forma de continuar su lucha contra el cáncer, el amor “bonito” y sus sueños
Famosos

“Valiente pese al miedo”: Christian Thorsen y su optimista forma de continuar su lucha contra el cáncer, el amor “bonito” y sus sueños

Bad Bunny en Lima: Así fue la participación de Natalie Vértiz en ‘La Casita’ del Conejo Malo
Famosos

Bad Bunny en Lima: Así fue la participación de Natalie Vértiz en ‘La Casita’ del Conejo Malo