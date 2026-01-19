Brooklyn Beckham acusa a sus padres David y Victoria de irrespetar a su esposa: “Queremos paz”

Brooklyn Beckham, hijo mayor del exfutbolista David Beckham y de la diseñadora Victoria Beckham, rompió su silencio sobre el distanciamiento que mantiene con su familia desde que contrajo matrimonio con la actriz Nicola Peltz Beckham.

A través de un extenso comunicado, el joven aseguró que su esposa ha sido “constantemente irrespetada” por sus padres, pese a los intentos de ambos por mantener la unión familiar.

El primogénito del mediático matrimonio afirmó que durante años guardó silencio para proteger la privacidad de su entorno, pero que decidió hablar luego de que, según él, sus padres continuaran difundiendo versiones falsas en la prensa. “He hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo” , sostuvo.

En su mensaje, Brooklyn negó que Nicola lo controle y afirmó que, por el contrario, ha recuperado la tranquilidad desde que se alejó de su familia. “Mis padres me han controlado la mayor parte de mi vida. Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez en mi vida, desde que me separé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido”, escribió.

El conflicto habría comenzado tras la boda de la pareja en 2022 y se habría agravado por decisiones personales y tensiones en redes sociales. (Foto: AFP)

Conflictos antes y durante la boda

Brooklyn relató que los problemas comenzaron incluso antes de su matrimonio. Aseguró que su madre canceló a última hora la confección del vestido de novia de Nicola, obligándola a buscar uno de emergencia. Además, afirmó que semanas antes de la boda fue presionado para renunciar a los derechos de su nombre, lo que, según él, afectaría a su esposa y a sus futuros hijos.

También describió tensiones durante la organización del enlace. Indicó que su madre se molestó porque él y Nicola decidieron compartir mesa con sus niñeras, y que la noche previa a la boda familiares le dijeron que su esposa “no era de sangre ni de la familia”.

Uno de los episodios más delicados, según su versión, ocurrió durante la fiesta de bodas, cuando Victoria Beckham habría interrumpido el primer baile de los recién casados para danzar de forma inapropiada. “Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida”, afirmó, al señalar que ese momento estaba planeado como un baile romántico con su esposa.

Victoria Beckham (Foto: Karim Jaafar / AFP) / KARIM JAAFAR

Distanciamiento y acusaciones de manipulación mediática

Brooklyn aseguró que, desde que comenzó a defender su relación, recibió ataques públicos y privados, incluso por parte de sus hermanos en redes sociales, hasta que fue bloqueado. También relató que, durante un viaje a Londres por el cumpleaños de su padre, fue ignorado durante días y que David Beckham solo aceptó verlo si Nicola no estaba presente.

En otro episodio, afirmó que cuando su familia viajó a Los Ángeles, se negaron a reunirse con él. Estos hechos, sostuvo, evidencian que la imagen pública prima sobre los vínculos personales.

“La marca Beckham es lo primero”

Una de las frases más contundentes del comunicado apunta directamente a la prioridad que, según Brooklyn, su familia da a la exposición mediática. “Mi familia valora la promoción pública y los patrocinios por encima de todo. La marca Beckham es lo primero”, escribió.

Criticó que el “amor familiar” se mida por la presencia en redes sociales y en eventos públicos, incluso a costa de compromisos profesionales. En contraste, recordó que cuando su esposa pidió apoyo para ayudar a perros desplazados por los incendios en Los Ángeles, su madre se negó.

“Solo queremos paz, privacidad y felicidad”

En el cierre de su mensaje, Brooklyn dejó en claro que no busca confrontación, sino tranquilidad. “Mi esposa y yo no queremos una vida condicionada por la imagen, la prensa ni la manipulación. Lo único que queremos es paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia”, concluyó.

El pronunciamiento marca un quiebre público sin precedentes dentro de una de las familias más mediáticas del espectáculo y el deporte, y expone una disputa que hasta ahora se había mantenido, en gran medida, en el terreno de los rumores.