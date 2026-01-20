Escuchar
Brooklyn Beckham marca distancia de sus padres David y Victoria Beckham. (Foto: Daniel LEAL / AFP)

El primogénito de David y Victoria Beckham, Brooklyn, de 26 años, que anunció ayer su ruptura definitiva con sus padres, ha señalado que creció con una “ansiedad abrumadora” que tras esta decisión ha desaparecido.

Brooklyn Beckham asegura que creció con una ansiedad abrumadora que ya desapareció
Brooklyn Beckham asegura que creció con una ansiedad abrumadora que ya desapareció

