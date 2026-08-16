Bruce Willis protagonizó uno de los momentos más emotivos de la boda de su hija Tallulah Willis con Justin Acee. El actor, quien se mantiene alejado de los reflectores debido a su estado de salud, apareció en una fotografía junto a la novia y su ahora esposo, publicada por la revista Vogue.

La imagen, captada durante el fin de semana de celebraciones, muestra a Willis sonriente y abrazando a Tallulah, mientras ella se apoya sobre su hombro. A su lado aparece Acee, quien sostiene la mano del reconocido actor. La fotografía fue compartida por la propia Tallulah como un recuerdo especial de la celebración.

“Un momento tierno con mi papá y Justin al inicio del fin de semana de bodas”, escribió Tallulah al acompañar la fotografía en Instagram. La postal rápidamente llamó la atención debido a la poca frecuencia con la que Bruce Willis aparece actualmente en público.

Tallulah, de 32 años, contrajo matrimonio con Justin Acee el pasado 8 de agosto en una ceremonia íntima realizada en la propiedad familiar de Hailey, Idaho. La celebración se extendió durante varios días y reunió a familiares y amigos cercanos de la pareja.

La boda también contó con la presencia de Demi Moore, madre de Tallulah, y sus hermanas Rumer y Scout Willis. La actriz compartió posteriormente algunas imágenes de los preparativos y expresó su emoción por haber podido vivir junto a su familia los momentos previos al matrimonio de su hija.

La presencia de Bruce Willis llamó la atención de todos, ya que el actor se ha mantenido alejado de la vida pública desde que su familia informó sobre sus problemas de salud. En 2022 fue diagnosticado con afasia y, en 2023, se confirmó que padecía demencia frontotemporal, condición que llevó a su retiro de la actuación.

Bruce Willis se alejó de las pantallas hace un año tras ser diagnosticado con afasia y ahora se conoció que padece demencia frontotemporal.

A pesar de las circunstancias, Willis estuvo presente en una fecha importante para Tallulah, quien anteriormente había compartido lo significativo que era contar con su padre durante esta etapa de su vida.