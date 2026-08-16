El actor apareció sonriente junto a su hija durante la celebración de su matrimonio con Justin Acee, en una sorpresiva, pero emotiva reaparición pública. (Foto: Mehdi Fedouach / AFP)
El actor apareció sonriente junto a su hija durante la celebración de su matrimonio con Justin Acee, en una sorpresiva, pero emotiva reaparición pública. (Foto: Mehdi Fedouach / AFP)
/ MEHDI FEDOUACH
Por Redacción EC

Bruce Willis protagonizó uno de los momentos más emotivos de la boda de su hija Tallulah Willis con Justin Acee. El actor, quien se mantiene alejado de los reflectores debido a su estado de salud, apareció en una fotografía junto a la novia y su ahora esposo, publicada por la revista Vogue.

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