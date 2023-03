A tan solo unas pocas semanas de hacer público que el actor fue diagnosticado con demencia frontotemporal, su salud no ha dejado de decaer y que su familia ha revelado que Willis ya no reconoce a su madre y no consiguen mantener una conversación fluida con él debido a que tiene arranques violentos.

Según un familiar cercano al actor, quien brindó declaraciones al medio Bild, el actor ya no reconoce a su familia. Siendo su madre la más afectada de ver a su hijo en esas condiciones, quien día tras días muestra cada vez más signos de la enfermedad, al tener reacciones erráticas, lentas y violentas.

Su esposa, Emma Heming es quien está encargada de la salud y cuidados del actor. Siendo ella quien posteó en la cuenta oficial del artista un comunicado detallando la situación real de Bruce. En dicho comunicado se explicaba que este empezó a mostrar dificultades para comunicarse y producir oraciones concisas, por lo que se vio obligado a retirarse del mundo de la actuación.

Asimismo, informaron que han contratado a una especialista en esta afección para poder cuidar de Willis. “Ella es una líder amorosa, compasiva y hábil en este espacio que navega con pura empatía. Es un regalo. Dirígete al enlace en mi biografía ya que su sitio web tiene una gran cantidad de información sobre cuidados que también podrías encontrar útil”.