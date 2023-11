El actor Bruce Willis atraviesa una etapa grave de su enfermedad, como se recuerda este fue diagnosticado con demencia frontotemporal, hecho que le impide recordar a algunas personas de su entorno.

Ese fue el caso de su expareja Demi Moore, quien visitó a Willis recientemente en Italia y se llevó una triste sorpresa al notar que el actor de 68 años ya no la recordaba, así reveló el medio Closer Weekly.

“Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía. Está devastada. Ella no tenía ni idea de que él había caído tanto”, dijo una fuente cercana a la familia.

No obstante, trascendió de igual forma que la estrella de “Duro de matar” aún recuerda a su actual esposa, Emma Hemming y a sus hijas, pero no es capaz de sostener conversaciones con estas.

Asimismo, según personas cercanas a la familia del actor, este se pondría violento en algunas ocasiones, producto de su enfermedad.

Bruce Willis tampoco reconoce a sus amigos

Una amiga del actor llamada Glen Gordon Caron indicó al New York Post, de Estados Unidos, que Willis si bien logra reconocerla en algunos momentos, este no puede comunicarse.

“Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue”, acotó.

Bruce se retiró de la actuación para recuperarse de su condición junto con sus familiares. Willis y Moore estuvieron casados por trece años, ambos tuvieron tres hijos: Rumer, Scout LaRue y Tallulah Belle.