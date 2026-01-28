Bryan Torres descarta intento de feminicidio mientras su abogado pone en duda video difundido

Bryan Torres se declara inocente y su defensa pone en entredicho video de agresión. (Foto: Instagram)
Por

La defensa del cantante Bryan Torres volvió a pronunciarse públicamente en el marco de la investigación por el presunto intento de feminicidio contra Samahara Lobatón, esta vez poniendo en duda la validez del video de la agresión difundido en redes sociales y que motivó la denuncia formal.

