Bryan Torres descarta intento de feminicidio mientras su abogado pone en duda video difundido

La defensa del cantante Bryan Torres volvió a pronunciarse públicamente en el marco de la investigación por el presunto intento de feminicidio contra Samahara Lobatón, esta vez poniendo en duda la validez del video de la agresión difundido en redes sociales y que motivó la denuncia formal.

El abogado del artista, Christian Salas Beteta, afirmó que su patrocinado se ha declarado inocente y sostuvo que las imágenes no pueden considerarse una prueba concluyente, al señalar que podrían haber sido editadas o incluso manipuladas mediante herramientas tecnológicas avanzadas. “Sería una prueba contundente si es que fuera de una fuente original y no estuviera editado” , manifestó.

El letrado fue enfático al negar la existencia del delito imputado. “Efectivamente, o sea, el intento de feminicidio no ha existido” , declaró, remarcando que el día de los hechos, el 1 de diciembre, no se presentó ninguna denuncia. Según la defensa, este elemento temporal resulta clave para cuestionar la versión que actualmente se investiga.

Salas Beteta también citó una declaración atribuida a Melissa Klug, madre de Samahara, para reforzar su postura. “Ella misma dijo: ‘mi hija jamás me contó que ese día hubo agresión’” , expresó, argumentando que no hubo un relato inicial que confirmara la supuesta violencia.

Uno de los puntos que más controversia generó fue la referencia directa al material audiovisual. El abogado señaló que, en el contexto actual, la tecnología permite alterar contenidos con facilidad. “Hoy en día, con toda la tecnología que hay y edición, es posible que hayan sido sorprendidos, primero, los medios y segundo la señora Melissa Klug” , indicó, sin presentar pruebas que respalden la hipótesis de una manipulación mediante inteligencia artificial.

Finalmente, el abogado rechazó la posibilidad de que exista riesgo de fuga por parte de Bryan Torres, como había advertido previamente Melissa Klug. Aseguró que no se cumplen los presupuestos necesarios para una medida restrictiva.

Las declaraciones de la defensa contrastan con la postura del entorno de Samahara Lobatón, que sostiene que el video difundido sería solo una parte de un material más extenso y que existirían otros elementos relevantes que deberían incorporarse a la investigación fiscal.

