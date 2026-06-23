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Una mujer brasileña fue condenada en Corea del Sur por acosar a Jungkook. (Foto: BTS Web Page)
Una mujer brasileña fue condenada en Corea del Sur por acosar a Jungkook. (Foto: BTS Web Page)
Por Agencia EFE

Una mujer brasileña fue condenada en Corea del Sur a un año de prisión suspendida por acosar a Jungkook, integrante de la banda de K-pop BTS, tras intentar entrar a su domicilio y tocar su timbre más de 130 veces, informó este martes el diario local The Korea Times.

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