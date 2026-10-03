La cuenta regresiva para los conciertos de BTS en Lima ya comenzó. A pocos días de su llegada, la comunidad ARMY (fans de los artistas) tiene una serie de actividades programadas en distintos puntos de la capital.

Desde talleres y proyecciones hasta un espectáculo de drones en la Costa Verde, estas son las actividades que los seguidores podrán encontrar durante los días previos y posteriores a los conciertos.

Show de drones en la Costa Verde

Uno de los principales eventos será un show de drones dedicado a BTS en la Costa Verde. La actividad se realizará el jueves 8 de octubre a las 8 p. m. Los organizadores recomiendan observar el espectáculo desde el Puente de la Paz o el Parque Bicentenario.Puente de la Paz o el Parque Bicentenario, en Miraflores.

Talleres para ARMY en el MALI

El Museo de Arte de Lima (MALI) también tendrá actividades para los seguidores de BTS.

Sábado 3 de octubre: “Crea tu pin”, de 3 a 5 p. m.

“Crea tu pin”, de 3 a 5 p. m. Domingo 4 de octubre: taller de acuarela, de 3 a 5 p. m.

Los talleres buscan que los fanáticos puedan crear sus propios recuerdos relacionados con el grupo.

Actividades de BTS en el MAC Lima

El sábado 10 de octubre, el Museo de Arte Contemporáneo de Lima realizará dos actividades dirigidas a ARMY.

A las 3 p. m. se podrá participar en “Crea tu freebie”, con un costo de S/ 50. Luego, a las 4 p. m., se realizará “ARMY Archive”, cuyo precio es de S/ 30. Las inscripciones se pueden realizar al 940 026 060.

Proyecciones especiales en Surco

El Parque de la Amistad, en Surco, también se suma a la celebración. Allí se realizarán iluminaciones y proyecciones especiales de BTS.

Del 5 al 11 de octubre, el Arco Morisco se iluminará y habrá proyecciones especiales en el Parque de la Amistad desde las 6:30 p. m.

También se realizará el renombramiento temporal de una avenida en honor a BTS y la declaración de BTS como Huéspedes Ilustres de Santiago de Surco.

El Circuito Mágico del Agua también se suma

El Circuito Mágico del Agua tendrá una proyección especial como parte del “Road to 7”.

La actividad se realizará del 5 al 11 de octubre en la Fuente de la Fantasía, con funciones a las 7:10 p. m. y 8:10 p. m.

De esta manera, ARMY tendrá diferentes opciones para reunirse y celebrar la llegada de BTS antes de los conciertos.

BTS en Lima: fechas y horarios de los conciertos

BTS se presentará en Lima tres veces como parte de su gira mundial “Arirang” los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

Según la información entregada por la productora y los organizadores, el espectáculo comenzará aproximadamente a las 8 p. m.

El ingreso para soundcheck estará habilitado hasta las 2 p. m.. Para el público general, el acceso a Campo comenzará a las 4 p. m., mientras que las Tribunas abrirán desde las 5 p. m.

En tanto, la Municipalidad de Lima desplegará 1.000 agentes de seguridad por cada fecha de concierto para apoyar en el control de los accesos y el tránsito alrededor del estadio, además de realizar un plan de desvío.

Tras reunirse con representantes de ARMY, el alcalde Renzo Reggiardo aseguró que los conciertos “no están en riesgo” y señaló que se vienen realizando las últimas inspecciones técnicas.