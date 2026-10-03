Show de drones, talleres y luces moradas, esta es la ruta de actividades en Lima para celebrar la llegada de BTS | Foto: Difusión
Show de drones, talleres y luces moradas, esta es la ruta de actividades en Lima para celebrar la llegada de BTS | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La cuenta regresiva para los conciertos de BTS en Lima ya comenzó. A pocos días de su llegada, la comunidad ARMY (fans de los artistas) tiene una serie de actividades programadas en distintos puntos de la capital.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.