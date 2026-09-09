Fans que acampan en los exteriores del recinto deberán retirar sus carpas antes del 4 de octubre por las elecciones municipales. | Foto: Willax TV (Captura) / Composición EC
Fans que acampan en los exteriores del recinto deberán retirar sus carpas antes del 4 de octubre por las elecciones municipales. | Foto: Willax TV (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

A un mes de los tres conciertos de BTS en Lima, fans del grupo surcoreano instalaron carpas en los exteriores del estadio San Marcos y organizaron turnos de vigilancia para retirar a supuestos revendedores que intentaban comercializar espacios en la fila.

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