A un mes de los tres conciertos de BTS en Lima, fans del grupo surcoreano instalaron carpas en los exteriores del estadio San Marcos y organizaron turnos de vigilancia para retirar a supuestos revendedores que intentaban comercializar espacios en la fila.

“Estamos acampando oficialmente desde hace tres días debido a una carpa de las revendedoras que ya hemos botado. Tenemos que estar veinticuatro siete, porque antes veníamos a ver si había alguien, pero debido a esa carpa ya estamos viniendo y haciendo turnos”, declaró una de las fanáticas a Latina Noticias.

La medida adoptada por las asistentes generó posturas divididas dentro del propio fan club, conocido como ARMY, donde algunas seguidoras cuestionaron la presencia de campamentos con un mes de anticipación.

Ante las críticas, una de las voceras del grupo pidió comprensión a la comunidad. “Nosotras, al igual que ellas, somos fan y nos hemos visto en la obligación de empezar carpa un mes antes debido a los revendedores”, argumentó.

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Por otro lado, las personas que acampan en los alrededores de las puertas del recinto universitario deberán retirar sus instalaciones antes del domingo 4 de octubre.

Y es que, el estadio San Marcos funcionará como local de votación durante las elecciones regionales y municipales, lo que obligará a despejar la vía pública días antes de los conciertos programados para el 7, 9 y 10 de octubre.

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