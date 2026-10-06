A un día del primer concierto de BTS en Lima, la segunda parada de su gira latinoamericana, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) desalojaron a un grupo de personas que había instalado carpas en los exteriores del estadio San Marcos, cerca de los accesos al recinto donde se presentará el grupo surcoreano.

Según informó la agencia de noticias Andina, el retiro se realizó esta tarde, luego de que nuevamente se instalara un campamento en la zona, pese a que personal municipal ya había intervenido para retirar a los acampantes días anteriores.

@agenciaandina 🚨 Desalojan carpas en exteriores del estadio San Marcos. La Policía liberó las veredas y accesos ocupados antes de los conciertos de BTS (7, 9 y 10 de octubre) para garantizar el libre tránsito. ⛺👮‍♂️ Video: Andrés Valle/ANDINA ♬ sonido original - Agencia Andina

Tras la intervención, usuarios en redes sociales cuestionaron la presencia de estas personas y las señalaron como presuntos revendedores.

En paralelo, el club de fans organizado del grupo, conocido como ARMY, exhortó a sus integrantes y al público en general a no perseguir a los artistas, acudir a su hotel ni realizar guardias en los exteriores del recinto donde se presentarán como parte de su gira internacional ‘Arirang’.

La medida se ejecutó como parte de las acciones de prevención y seguridad previstas para las jornadas del 7, 9 y 10 de octubre, fechas en las que se espera una importante concentración de asistentes alrededor del estadio.

BTS ya está en Lima: el septeto inicia su esperado encuentro con ARMY

Por su parte, la Fiscalía de Prevención del Delito exhortó a los seguidores a no instalar campamentos en las veredas o bermas próximas al estadio, pues de acuerdo con el Ministerio Público, estas acciones forman parte de un plan preventivo ante los posibles riesgos asociados a los conciertos.

BTS llegó a Lima durante la tarde del lunes 5 de octubre procedente de Bogotá, donde ofreció dos conciertos los días 2 y 3 de octubre.

Decenas de seguidores de la banda surcoreana BTS se concentran en los exteriores del hotel JW Marriott en Miraflores con la expectativa de ver a sus integrantes | Foto: Julio Reaño/@photo.gec

Tras su llegada, decenas de fans se concentraron en los exteriores del hotel Marriott de Miraflores, ante la presunción de que los integrantes se encontraban allí. Sin embargo, al día siguiente el recinto amaneció sin fans.

El grupo se presentará este 7, 9 y 10 de octubre en el estadio San Marcos. Aunque las entradas se encuentran agotadas, Ticketmaster habilitó una cantidad reducida de boletos para estas presentaciones.

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