El primer concierto el grupo en Lima se realizará este miércoles 7 de octubre en el Estadio San Marcos | Foto: TV Perú (Captura)
El primer concierto el grupo en Lima se realizará este miércoles 7 de octubre en el Estadio San Marcos | Foto: TV Perú (Captura)
Por Redacción EC

A un día del primer concierto de BTS en Lima, la segunda parada de su gira latinoamericana, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) desalojaron a un grupo de personas que había instalado carpas en los exteriores del estadio San Marcos, cerca de los accesos al recinto donde se presentará el grupo surcoreano.

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